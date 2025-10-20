Более 200 тысяч билетов куплено по «Пушкинской карте» в Чувашии

За 9 месяцев 2025 года по «Пушкинской карте» в Чувашии куплено свыше 200 тысяч билетов на сумму 91,2 миллиона рублей. Такие данные в своём госпаблике опубликовал региональный Минкульт.

Проект Минкультуры и Минцифры России «Пушкинская карта» действует в стране пятый год. Баланс карты ежегодно пополняется из федерального бюджета на 5 тысяч рублей. Эти деньги ребята от 14 до 22 лет направляют на покупку билетов в театры, кинозалы, музеи и другие культурные мероприятия.

Отметим, что по федеральной программе «Пушкинская карта» в республике работают 99 культурных учреждений, в том числе 7 частных. В прошлом году они реализовали свыше 405 тысяч билетов. Чаще всего молодёжь ходила в театры, чуть реже в кинотеатры и ДК. А в конце нынешнего лета руководитель региона Олег Николаев заявлял, что Чувашия стала лидером в ПФО по реализации программы «Пушкинская карта». Республика находилась на первом месте по доле действующих карт (88,74%) и на втором — по доле активных карт (65,86%).

К слову, Глава Чувашии принимает активное участие в популяризации федеральной программы. По поручению Олега Николаева в республике запустили проект «Культурная среда» — 12 государственных учреждений культуры регулярно выезжают с гастролями в отдалённые села и деревни. В прошлом году профессиональные коллективы республики провели 582 таких выступления, собрав свыше 59 тысяч зрителей. Работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, что с 1 января 2026 года у «Пушкинской карты» сменится банк-оператор. Олег Николаев поручил проинформировать об этом родителей школьников и студентов. В госпабликах всех школ региона уже появилась пошаговая инструкция, как подать заявление на перевыпуск карты, и таким образом перейти и сохранить доступ к федеральной программе.

Источник: cheb.mk.ru