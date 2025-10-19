Экскурсия как форма организации обучения и экологического воспитания

В переводе с латинского «экскурсия» означает прогулку, поездку, посещение какого-либо места или объекта с целью его изучения.

В нашем случае экскурсия – это такая форма организации обучения и воспитания, при которой восприятие и усвоение знаний школьниками происходит путём передвижения от объекта к объекту в их естественной среде или в искусственно созданных условиях по выбору учителя и по темам, связанным с общеобразовательной программой.



Практическое и методическое обоснование экскурсий по биологии разработал А.Я. Герд еще в 19 веке. Он указывал на необходимость взаимосвязи урока с экскурсией, так как только в природе есть возможность привлечь внимание учащихся к тем явлениям, изучение которых малодоступно в классе.



В школе № 3 учителем биологии вместе с краеведом А.Н. Пояндаевым практикуются естественно-научные и краеведческие экскурсии к первым и единственным в Чувашии географическим культурам дуба черешчатого, которые были заложены посевом желудей в 1972 г. в квартале 39 Шумерлинского лесничества по инициативе Д.Г. Гурьева — начальника лесного отдела Министерства лесного хозяйства Чувашии. Это опытные культуры дуба из желудей разного географического происхождения – 44-х лесхозов 34-х областей бывшего СССР. Созданы они для изучения целесообразности завоза желудей дуба из других регионов в неурожайные в Чувашии годы.



Помимо познавательного данные экскурсии имеют и воспитательное значение, так как формируют экологическую культуру отношения к окружающей среде.

О. Кутлеева, учитель биологии школы № 3.