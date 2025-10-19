Волшебный день на страусиной ферме

В погожий осенний день обучающиеся Шумерлинской школы-интерната вместе с классными руководителями отправились на увлекательную экскурсию на страусиную ферму «Браво».

Это событие стало настоящим приключением, подарившим ребятам массу новых впечатлений и радость живого общения с животными.

Дети с неподдельным интересом знакомились с необычными жителями фермы: забавными альпаками, величественными страусами, энергичными нутриями, ослепительно красивыми павлинами и дружелюбными белочками. Все животные содержатся в комфортных условиях.

Школа выражает администрации фермы «Браво» благодарность за возможность прикоснуться к удивительному миру природы, провести время с пользой и удовольствием. Такие встречи не только расширяют кругозор ребят, но и воспитывают в них бережное отношение к живым существам и любовь к окружающему миру. Такие события делают учебу яркой и значимой.



Л. Веселкина, Г. Степанова, Н. Михайлова, педагоги школы-интерната.