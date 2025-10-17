Научите ребёнка правилу четырёх НЕ

В раннем возрасте необходимо сформировать у ребёнка сознательное и ответственное отношение

к личной безопасности, жизни и здоровью, готовить его ко встрече с возможными трудностями. Особенно вне дома, где он может столкнуться с неожиданной опасной ситуацией.



Ребёнок должен понимать, что люди бывают разные и общаться надо только с теми, кого знаешь. Рекомендуем научить ребенка правилу четырех «не»: не разговаривать с незнакомцами, не садиться к незнакомцам в машину, не заходить с ними в подъезд и лифт, не задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты.



Очень важно объяснить ребёнку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает сам ребёнок. Незнакомец может назвать ребёнка по имени, сказать, что пришел по просьбе его родителей, позвать посмотреть мультфильмы или предложить угощения. На все предложения незнакомца ребёнок должен отвечать отказом, а в случае опасности звать на помощь.



Родителям необходимо внушить ребенку, что они ни при каких обстоятельствах не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека, кем бы такой человек ни назвался, нужно немедленно бежать в людное место и звонить родителям.



Информационный центр СК России.