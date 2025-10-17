Истории из жизни: вход в кино стоил одно яйцо

В нашей деревне Верхняя Кумашка раз в неделю показывали кино в клубе артели «Обод». По разным дням, когда киноплёнку по очереди привозили в деревню. Хороший был клуб, с библиотекой, с шахматами, журналами «Огонёк» и «Крокодил»…

О, кино для нас было событием! Помню до сих пор висевший у сцены плакат, где белыми буквами на обтянутом красной тканью подрамнике были написаны слова «Из всех искусств важнейшим для нас является кино!», а снизу помельче «В.И. Ленин». Знал Владимир Ильич, о чём говорил…

Афиши писал сам киномеханик на тонкой стандартного формата бледной бумаге. Наверху крупными типографскими буквами напечатано слово «КИНО», а внизу «начало». Посередине киномеханик размашистым почерком кистью или плакатным пером выводил название фильма, чуть пониже жанр: «шпионаж», «кинокомедия», а иногда интригующие «До 16 лет не допускаются».



Крупно везло детям, успевшим первыми оказаться у киномеханика в клубе: он выдавал три афиши вывесить на привычных местах – и вход им был бесплатный! Билет детский стоил 5 копеек, для взрослых 20 копеек. Но была, как говорят нынче, и натуроплата в виде одного куриного яйца за вход. На это у ног киномеханика либо в руках его добровольного помощника по имени Павлушка было ведро для сбора яиц. Каким образом потом обменивали яйца на деньги, нас не интересовало. С яйцами в деревне проблем не было, а если в нужный момент в гнезде яиц не оказывалось, то шустрые пацаны знали, где несутся куры у соседских бабок… Взрослые яйцами не мелочились.

Тогда в деревне электричества не было и для показа кино привозили тяжеленный «движок» — бензоэлектрогенератор. Он был довольно громоздкий. Помню, как зимой однажды долго мучились, запуская движок. Народ мёрз, но терпеливо ждал, умные советы давал. Вспоминаю, как тёмными вечерами доносилось монотонное тарахтенье с Нижней улицы, со стороны клуба – кино показывали…



Зрительный зал клуба был довольно просторный, в два ряда расставлены деревянные скамьи длиной по четыре метра. Часто после кино молодёжь устраивала танцы под гармошку или баян, сдвинув скамьи в торец зала. В углу стоял бильярдный стол с блестящими стальными шариками с грецкий орех от подшипника. Играли азартно!



Окна клуба были больше обычных в деревенских избах, изнутри занавешивались чёрной плотной тканью от безбилетных зрителей с улицы, а летом — чтобы затемнить зрительный зал. Но дети всё же находили щели и в эту щель смотрели кино бесплатно. Летом еще ладно, пусть с комарами, а вот зимой…



Перед фильмом обязательно показывали киножурнал «Новости», начиная от политических событий и кончая спортивными победами. А иногда даже показывали смешные «Фитиль» и т. д. В общем, народ просвещали всесторонне. Это было правильно.

… Давно уже в деревне есть электричество, газ и даже водопровод, но «кина нет». Деревянное здание клуба разрушается…



Н. Адёр.

