Подведены итоги работы за 9 месяцев

С начала 2025 года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы проведено более 2600 проверок сохранности оружия и боеприпасов владельцами огнестрельного оружия

среди физических и юридических лиц. По различным основаниям было изъято свыше 850 единиц оружия и около 7,5 тыс. боеприпасов. В ходе проведённых совместно с органами внутренних дел оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота было изъято 16 единиц оружия и 623 штуки боеприпасов.

Граждане вправе добровольно сдать незарегистрированное оружие и даже получить за это вознаграждение. В текущем году жители Чувашии сдали 18 единиц оружия, 1 основную часть к оружию, 158 штук боеприпасов и 1,2 кг пороха. По фактам добровольной сдачи незарегистрированных предметов вооружения на сегодняшний день гражданам произведены выплаты денежных средств в размере 161,2 тыс. рублей.



Кроме того, специалисты ЛРР продолжают оказывать помощь жителям в передаче охотничьего длинноствольного оружия и патронов к нему подразделениям Министерства обороны РФ, участвующим в СВО. С начала 2025 года специалистами Росгвардии Чувашии подготовлено и передано представителям государственных военизированных организаций Минобороны 205 единиц охотничьего оружия и порядка 7 тысяч патронов к нему.



В 2025 году зарегистрировано 4 факта утери гражданами на территории республики 5 единиц оружия, состоящих на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы. За небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, за утрату гражданского огнестрельного оружия наступает ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации. В случае утраты или хищения оружия собственникам необходимо незамедлительно сообщить об этом факте в ближайшее подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или в отдел полиции.



Немаловажным направлением деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы является контроль за деятельностью частных охранных организаций. С целью повышения качества охранных услуг в 2025 году проведено 10 плановых и 11 внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований в отношении частных охранных организаций и более 700 проверок соблюдения законодательства о частной охранной деятельности на объектах оказания охранных услуг. В рамках исполнения договорных обязательств на охраняемых объектах работниками охранных организаций задержано и передано сотрудникам полиции более 1800 правонарушителей.



Пресс-служба Управления Росгвардии по Чувашии.