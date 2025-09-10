С 12 по 14 сентября жители республики примут участие в выборах Главы Чувашии и в некоторых

муниципалитетах — депутатов органов местного самоуправления. Для обеспечения прозрачности

и законности избирательного процесса, а также для защиты прав избирателей на территории

республики проводилось обучение будущих общественных наблюдателей.

Около 1200 человек получили подробную информацию об избирательном законодательстве Российской Федерации и Чувашской Республики, о правах и обязанностях наблюдателей, а также о процедурах голосования, подсчета голосов и оформления протоколов. Особое внимание уделялось вопросам предотвращения нарушений, выявлению и фиксации возможных инцидентов, порядку действий в случае возникновения спорных ситуаций. Программа обучения была разработана с учетом современных реалий и вызовов, с которыми могут столкнуться наблюдатели. Специалисты в области избирательного права, юристы и опытные общественные деятели делились своими знаниями и практическим опытом, отвечая на многочисленные вопросы слушателей.



По информации ОП Чувашии.

Владимир Яшнов, зам. председателя Общественной палаты Шумерлинского округа, член Экспертного клуба Чувашии:

«Программа обучения разработана Общественной палатой России в сотрудничестве с организацией «Независимый общественный мониторинг», а конкретно в нашем регионе воплощена Общественной палатой Чувашской Республики, нижестоящими общественными палатами муниципалитетов и штабом общественного наблюдения. К чести организаторов, к вопросам обучения общественных наблюдателей они отнеслись творчески, не ограничившись предложенными шаблонами, инициативно проведя значимые мероприятия обучающего характера.

Общественные наблюдатели охватят наблюдением каждый избирательный участок в Чувашии и станут подлинными «глазами и ушами» общественных палат на избирательных участках, ненавязчиво обеспечив прозрачность, гласность и легитимность предстоящих выборов.