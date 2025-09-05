10 дней до окончания регистрации: жителей Чувашской Республики приглашают на конкурс «Это у нас семейное»

14 сентября 2025 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в конкурсе «Это у нас семейное» участвуют сотни тысяч человек со всей страны, среди них – более 1,5 тысяч жителей Чувашской Республики. Они готовы побороться за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам нужно до 14 сентября создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты все тематические задания.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

