Как сохранить ясный ум до старости

Мозг человека является основным органом восприятия и познания окружающего мира. Удивительно, но этот орган небольшого объема и весом менее двух килограммов отвечает за управление всем организмом человека.

Одна из важнейших функций головного мозга — это память, включающая в себя способность запечатлевать, сохранять и воспроизводить полученную от органов чувств информацию. В основном снижение памяти приписывают возрастным изменениям. Но человек может столкнуться с плохой памятью и в молодом, и в зрелом возрасте. Причинами снижения памяти могут быть как заболевания, так и неправильный образ жизни.



Чтобы затормозить процессы старения мозга и дольше сохранить память, нужно стараться правильно питаться, включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы. Это важно в целом и для здоровья организма, и для здоровья мозга. Сохранить хорошую память помогает достаточная обеспеченность мозга кислородом. Чтобы насытить кровь кислородом, рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе.



Доказано: чем более активен человек, тем лучше его физическое и умственное состояние. Поэтому необходимо регулярно заниматься любым видом двигательной активности. Это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде, занятия на свежем воздухе и другие виды занятий, которые можно выбрать по душе.



Хронический стресс — один из главных врагов мозга. Соблюдение режима труда и отдыха, качественный сон, различные методы релаксации (например, дыхательные упражнения) помогут снизить уровень стресса.



Социальная активность, регулярное общение с другими людьми на разнонаправленные темы в среде друзей, родственников, участие в кружках и компаниях с общим увлечением — всё это способствует сохранению здоровья мозга, а значит, поможет сохранить молодость дольше.

Также, чтобы дольше сохранить ясный ум, необходимо ежедневно делать то, что заставляет мозг работать. Надо постоянно осваивать что-нибудь новое, не связанное напрямую с повседневной деятельностью, читать книги, учить стихи, начать изучать иностранный язык. Полезно играть в интеллектуальные игры. Это могут быть пазлы, шахматы, нарды, различные головоломки, кроссворды.



Эти простые шаги помогут сохранить ясный ум и хорошее настроение. Тогда и в глубокой старости мозг отблагодарит вас хорошей памятью.



Республиканский центр общественного здоровья.