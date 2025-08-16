Внесудебный порядок взыскания задолженности физических лиц

С 1 ноября вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Принятая законодательная норма позволит налоговым органам взыскивать задолженность без обращения в суд, если налогоплательщик не оспаривает сумму обязательств.

Взыскание будет равнозначно взысканию с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При наличии отрицательного сальдо и неисполненного требования об уплате налоговые органы в течение 6 месяцев будут направлять инкассовые поручения о взыскании задолженности и решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. В случае поступления от налогоплательщика возражений относительно сумм или процедуры взыскания такой долг исключается из сальдо, меры приостанавливаются.



Судебный порядок взыскания задолженности в отношении физических лиц возможен только при наличии оспаривания налогоплательщиком сумм задолженности, где налоговый орган уже в судебном порядке подтверждает корректность образования долга (корректность начислений). При этом налогоплательщик обязан направить возражение в налоговый орган. В случае повторной подачи возражения взыскание задолженности будет осуществляться в судебном порядке.

Введение внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности направлено на повышение эффективности работы налоговых органов и обеспечение стабильного поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации.



Управление ФНС по Чувашии.