Дождались!

В сентябре в Чувашии стартует программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Первый этап республиканской адресной программы на 2025—2026 годы был одобрен 13 августа на заседании Кабинета Министров.



В рамках новой адресной программы, входящей в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», до конца следующего года планируется расселить 20 многоквартирных домов в пяти муниципалитетах. На эти цели будет выделено 368,1 млн рублей, из которых 231,7 млн рублей – средства Фонда развития территорий, 136,4 млн рублей – средства республиканского и местных бюджетов. Реализация программы планируется за счет приобретения квартир у застройщиков в строящихся или уже введенных в эксплуатацию домах.



Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, на первом этапе в первоочередном порядке планируется расселение домов, представляющих угрозу обрушения, расположенных в опорных населенных пунктах, а также тех, для которых приоритетный порядок расселения установил суд.



В перечень домов, подлежащих расселению в 2025—2026 годах, вошли дома в Шумерле по адресам: ул. Кирова, № 75, ул. Красноармейская, №№ 1 и 17, ул. МОПРа, № 23, ул. Свердлова, №№ 92, 92а и 105, ул. Стройучасток, № 9, ул. Тургенева, № 17, ул. Угольник, № 5 и ул. Францева, № 1А.

На сегодняшний день в республике насчитывается 301 дом, признанный аварийным с 2017 по 2022 годы, в которых проживают около 6 тысяч человек. Их расселение будет проводиться поэтапно в последующие годы в рамках данной программы.



По информации Минстроя Чувашии.