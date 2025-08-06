Путешествия с господдержкой

Уже более 300 школьников Чувашии совершили двухдневные путешествия по региону нынешним летом по программе субсидируемых туров.

Программа школьного туризма, реализация которой ведется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», стартовала в середине лета и позволяет учащимся 5-9 классов, достигшим успехов в учебе, спорте или творчестве, познакомиться с историческими памятниками, культурными достопримечательностями и природными красотами родного края при финансовой поддержке государства. 90 % стоимости тура покрывается из бюджета республики, родители оплачивают 10 % – это 695 рублей.



Туроператоры республики разработали для детей несколько туров на выбор: «Мир купечества: уроки для будущих предпринимателей», «Шаг за шагом», «Культурный код», «Аромат традиций», «Тропой Ижека», «Край 100 тысяч песен», «Край 100 тысяч вышивок», «В малые города за большой историей. Алатырь». Ориентируясь на отзывы участников прошлогодних поездок и обратную связь от их родителей, в этом году в программы добавили посещение Национального банка Чувашской Республики, Музея купеческого и мещанского быта в Мариинском Посаде, этнопарка «Сувар» в Заволжье и других объектов, интересных с туристической точки зрения.



В 2025 году по результату отбора туроператоров в реестр исполнителей государственной услуги вошли 4 из 11 туроператоров Чувашской Республики: ООО «Ясна», ООО «Каури», ООО «Ровер» и ООО «Транс-Тур».

Экскурсии продолжатся до октября.

По информации Минэкономразвития Чувашии.