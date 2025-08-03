Активность старшему поколению: знаками ГТО поощрили пенсионеров Шумерли

Сотрудники Центра тестирования ГТО провели акцию по вручению медалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пенсионерам и пожилым жителям города Шумерля, успешно сдавшим нормативы в 2024 году. Чтобы сделать процесс выдачи комфортным и удобным для самих ветеранов, сотрудница Центра обошла адреса тех участников испытаний, кому сложно самостоятельно прийти за наградам. Пожилые люди искренне радовались такому визиту и выражали благодарность сотрудникам за личный подход и внимательное отношение. Акция подчеркнула готовность Центров ГТО поддерживать интерес к спорту и активности среди населения любого возраста, создавая условия для удобного и справедливого признания заслуг пожилых жителей региона.

СШ Шумерли.