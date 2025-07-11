Увольнение: руководство по защите трудовых прав

Увольнение — часть трудовой жизни, оно может быть добровольным или вынужденным,

сопровождаться компенсациями или проходить без них. Эксперты hh.ru, ведущей платформы

онлайн-рекрутинга в России, собрали всё, что важно знать о возможных вариантах: какие бывают

виды увольнения, в чём их особенности и как действовать, чтобы защитить свои интересы.

Увольнение по собственному желанию

Это самый распространённый и простой способ уйти с работы. Для этого сотруднику нужно подать письменное заявление минимум за две недели до желаемого последнего рабочего дня. По договорённости с работодателем можно уйти раньше. Право на увольнение по собственному желанию закреплено в ст. 80 ТК РФ.



Иногда работодатели предлагают сотрудникам уволиться «по собственному», чтобы обойти официальные процедуры и избежать компенсаций. Это может происходить, например, если человек не устраивает руководство. В таких случаях возможны манипуляции и давление. Важно знать: принуждение к увольнению незаконно. Если на вас давят, вы имеете право отказаться писать заявление, зафиксировать попытки давления (переписки, записи, документы), обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.



При увольнении по собственному желанию вы должны получить зарплату за отработанное время в последний рабочий день и компенсацию за неиспользованный отпуск.



Увольнение по соглашению сторон

Часто такой формат предлагает сам работодатель. Такое увольнение позволяет упростить процесс, обойти процедуру сокращения и сэкономить.



Соглашение возможно только по взаимному согласию — условия должны устраивать обе стороны. Этот вид увольнения регламентируется ст. 78 ТК РФ. Вы получите стандартные выплаты (зарплату, компенсацию за отпуск) и дополнительные компенсации, если они прописаны в соглашении (в ТК РФ никаких обязательных дополнительных выплат при увольнении по соглашению сторон нет, но часто работодатели сами предлагают разные бонусы, чтобы расстаться спокойно и без конфликтов. Вы не обязаны сразу соглашаться на предложенные условия. Можете обсудить и попросить то, что будет удобно именно вам).



Увольнение по сокращению

Это непростая для компании процедура: работодатель обязан издать приказ о сокращении численности или штата, уведомить сотрудника минимум за два месяца, предложить другие вакансии в компании (если они есть) и выплатить компенсации. Из-за сложности процедуры компании часто избегают этого варианта и предпочитают альтернативные схемы. Этот вид увольнения регламентируется п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.



Вы получите уведомление за два месяца, зарплату за это время, компенсацию (размер выплат рассчитывается по ст. 139 ТК РФ). Если вы найдёте работу до истечения второго месяца после увольнения, то работодатель должен выплатить вам средний заработок пропорционально периоду, который вы не работали в течение второго месяца. То же самое — если вы найдёте работу до конца третьего месяца после увольнения.



Работодатель вправе выплатить три средних заработка вперёд, сразу в день увольнения. Тогда подавать ему заявление каждый месяц не нужно.



Увольнение «по статье»

Это увольнение по инициативе работодателя, если сотрудник грубо нарушает трудовые обязанности или есть неоднократные нарушения. Регламентируется ст. 81 ТК РФ. Считаются нарушением прогулы, появление на работе в состоянии опьянения, хищение или порча имущества компании, разглашение коммерческой тайны или конфиденциальной информации, нарушение трудовой дисциплины или правил внутреннего распорядка, другие серьёзные нарушения, описанные в трудовом договоре или локальных актах компании.



Увольнение «по статье» строго регламентировано законом. Перед применением дисциплинарного взыскания работодатель обязан уведомить сотрудника о нарушении и запросить письменные объяснения, ознакомить сотрудника с приказом о наложении дисциплинарного взыскания или увольнении под подпись. Если вас пытаются уволить «по статье» без соблюдения этих правил — это незаконно. Особенно часто такая практика встречается, если сотрудник отказался подписывать соглашение об увольнении по взаимному согласию.



Чтобы себя защитить, изучите трудовой договор и должностную инструкцию, соблюдайте дисциплину, фиксируйте рабочее время и выполняемые задачи, сохраняйте переписки и другие доказательства при попытках давления, избегайте устной формы общения с работодателем — все запросы направляйте по электронной почте или заказным письмом с уведомлением.

Вы получите зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск и премии, если они предусмотрены локальными нормативными актами.



Что делать, если вам предлагают уволиться?

Главное — не спешить. У вас есть право на размышления, консультации и защиту своих интересов. Увольнение по инициативе работодателя возможно только в рамках закона (ст. 81 ТК). Вы можете уточнить причины увольнения, отказаться от подписания документов на месте, попросить время на обдумывание, запросить список положенных выплат. Не стоит поддаваться давлению и писать заявление «по собственному», если вы не хотите этого делать, подписывать документы, не изучив их, конфликтовать или угрожать, просто переставать выходить на работу, не прояснив ситуацию, или прекращать выполнять рабочие задачи и намеренно снижать качество работы.



Если на вас оказывают давление или принуждают уволиться, сообщите об этом в письменной форме. Вы можете подать заявление через сайт Онлайнинспекция.рф, приложив переписки, записи разговоров и другие доказательства неправомерных действий. Обычно ответ от инспекции приходит в течение 30 дней. Кроме того, полезно проконсультироваться с юристом по трудовым спорам. Он поможет сформулировать ваши требования и аргументы. Если такой возможности нет, можно самостоятельно подготовить обоснованный запрос или жалобу работодателю, подробно описав нарушения и свои права. Запрос необходимо отправить способом, фиксирующим его получение работодателем.



Главное — сохраняйте все доказательства и не поддавайтесь давлению. Это поможет защитить ваши интересы и добиться справедливого решения.



И. Егорова.