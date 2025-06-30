Затраты на охрану труда возмещены 27 работодателям республики

Отделение СФР по Чувашии компенсирует работодателям их затраты на предупредительные меры, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2025 году возмещены расходы 27 организациям на сумму более 4,5 млн рублей.

Средства были направлены на проведение медосмотров, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, а также сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.

В программе финансирования мероприятий по охране труда может участвовать любая организация, которая своевременно и в полном объеме выплачивает страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, не имеет задолженности, а также непогашенных пеней и штрафов.

В программу предупредительных мер включено 17 направлений, из которых работодатель может самостоятельно выбрать необходимые. Финансовое обеспечение страхователи проводят за счет собственных средств, а затем обращаются в Отделение СФР по Чувашии за их возмещением. Страхователи могут направить на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма до 20 % от сумм страховых взносов, начисленных за предыдущий календарный год. Объем средств может быть увеличен до 30 % при условии выделения дополнительных средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, а также работающих пенсионеров.

Важно: с 2025 года изменились правила компенсации работодателям затрат на предупредительные меры. Теперь для получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер работодатели могут предоставить в региональное отделение Соцфонда только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Ранее для получения разрешения был необходим более объемный пакет документов. Упрощенный процесс получения финансовых средств позволит повысить уровень безопасности на рабочих местах и защитить здоровье еще большего количества работников.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.