Олег Николаев: Чувашия в авангарде цифровых финансовых активов

Проведение выездного заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку в рамках Чебоксарского экономического форума стало уже доброй традицией.

Для участия в нем в столицу Чувашии приезжают профессиональные эксперты и делятся своим опытом по различным направлениям финансовой сферы, обсуждают вопросы внедрения тех или иных финансовых инструментов, а также изменения в законодательстве, необходимые для дальнейшего развития финансовых рынков.

Сегодня повестка мероприятия была посвящена новым способам финансовых расчетов, в том числе с применением цифрового рубля. Участниками дискуссии выступили депутаты Государственной Думы, представители Банка России, Минфина России, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и иных федеральных органов государственной власти, члены правительства и парламента Чувашии, представители федеральных и региональных финансовых организаций, вузов и крупных предприятий республики.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Чувашии Олег Николаев.

Он подчеркнул, что представленные к рассмотрению вопросы имеют колоссальное значение как для государства и бизнеса, так и для простых людей. По его словам, республика готова активно участвовать в апробации финансовых инструментов, основанных на цифровых сервисах и платформенных решениях, особенно с учетом поставленной Президентом России задачи по обеспечению технологического суверенитета.

«Еще раз подчеркну, что мы благодарны Банку России за то, что Чувашская Республика выбрана в качестве пилотного региона по апробации использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Мы уже проделали очень большую работу. Предложили 12 направлений, где мог бы использоваться цифровой рубль. На сегодняшний день прорабатываются четыре из них. Двигаемся в соответствии с утвержденной дорожной картой. Перед нами поставлена задача — этой осенью представить уже наработанную практику с возможностью её дальнейшего масштабирования по всей стране. Приложим все усилия, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства», — акцентировал Олег Николаев.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что цифровые финансовые активы (ЦФА) стремительно развиваются и их возможности становятся все шире. К примеру, для привлечения инвестиций из исламских стран ЦФА можно использовать в рамках эксперимента по партнерскому финансированию. В условиях санкционных ограничений на банковские переводы для ЦФА открываются масштабные перспективы в международных расчетах и т.д.

Заместитель Министра финансов России Иван Чебесков подчеркнул, что использование ЦФА в трансграничных переводах позволит нашей стране стать менее зависимой от западной инфраструктуры. Он отметил, что рынок децентрализованных финансов открывает новые возможности для работы с нашими финансовыми активами, которые могут функционировать в глобальной среде. Федеральный эксперт также напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным во время выступления на ПМЭФ-2025 поставлена задача ускорить работу по массовому внедрению цифрового рубля. По его мнению, важно обеспечить плавный и осознанный переход к новой форме взаиморасчетов. «Граждане и бизнес должны увидеть преимущества цифрового рубля, тогда не придется никого убеждать в его необходимости», – заявил Иван Чебесков.

В свою очередь, директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала о проектах, которые регулятор реализует вместе с финансовым рынком в части развития национальной платежной системы, в том числе о цифровом рубле и универсальном QR-коде. «Мы должны предоставить людям и бизнесу разные возможности осуществления переводов, чтобы у них всегда был выбор наиболее приемлемого варианта», — обозначила она.

О механизмах и этапах внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс проинформировала заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе. По ее словам, конкретные сроки перехода на использование цифрового рубля для участников системы казначейских платежей обозначены в проекте федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», который 11 июня текущего года принят Государственной Думой в 1 чтении. Так, уже в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит Правительство России по согласованию с Банком России. С 1 июля 2027 года изменения предлагается распространить на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы РФ.

Далее в ходе дискуссии своим опытом и идеями по работе с использованием ЦФА поделились председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев, вице-президент СРО НАПФ Алексей Денисов, заместитель руководителя Департамента операционной поддержки бизнеса — старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Елена Четверикова, руководитель, Транзакционный бизнес «Казанский региональный центр» АО «Банк ДОМ.РФ» Айдар Ибрагимов, управляющий директор по перспективным финансовым технологиям, АО «Российский экспортный центр» Ангелина Акименко, советник Заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Лиана Пепеляева.

«Цифровые финансовые активы – это будущее нашей и мировой экономики. Поэтому мы должны «бежать» быстрее других стран, а Чувашия готова «бежать» быстрее всех в стране. Поэтому предлагайте свои проекты. С удовольствием выступим экспериментаторами», — призвал Анатолий Аксаков в завершение заседания.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики