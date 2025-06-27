Соглашение с ПСБ поможет ветеранам СВО стать предпринимателями — Олег Николаев

В рамках Чебоксарского экономического форума состоялась встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева и председателя ПСБ Петра Фрадкова, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на поддержку участников специальной военной операции, военных пенсионеров ветеранов и их семей в открытии собственного дела.

«Наша работа с банком ПСБ многогранна. Соглашением мы закрепили наши договоренности о том, что совместные усилия будем направлять на сопровождении наших бойцов, вернувшихся с СВО. Наши ребята будут возвращаться, начиная снова мирную жизнь. Важно предоставить им все возможности не только по получению всех необходимых мер поддержки, но и помочь найти себя в этой жизни, адаптироваться и реализоваться", — подчеркнул Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Новый проект будет реализовываться в Чувашии через программу ПСБ «Новое звание — предприниматель». Разработанная совместно с Минэкономразвития РФ она предлагает бесплатное дистанционное обучение основам предпринимательства, консультации специалистов банка и поддержку на всех этапах развития бизнеса.

В рамках программы участники получат подробные консультации, бесплатный доступ к банковским сервисам ПСБ для удобного ведения бизнеса через расчетный счет. Обучение включает онлайн-курсы по предпринимательству, специальные тарифы на обслуживание в ПСБ, сопровождение персональным менеджером, готовые франшизы, льготные условия от партнеров банка, а также консультации по юридическим и финансовым аспектам.

«Подписанное соглашение еще раз подчеркивает комплексную работу ПСБ с Чувашской Республикой по различным направлениям, и сегодня одна из важных целей нашего взаимодействия – поддержка участников и ветеранов СВО, военных пенсионеров и членов их семей. Наша задача — помочь ветеранам открыть свое дело, дать основу для того, чтобы оно заработало и приносило доход с помощью проверенных знаний и инструментов. Мы видим большой потенциал участников СВО для развития предпринимательства. Объединив усилия банка и региона, мы сможем создать благоприятные условия для успешной реализации их предпринимательского таланта и поддержать их на всех этапах бизнес-цикла», – отметил Петр Фрадков.

В ходе встречи Глава Чувашии Олег Николаев и председатель ПСБ Петр Фрадков обсудили вопросы реализации концессионных соглашений, проектов государственно-частного партнерства, национальных проектов и расширение зарплатного проекта для бюджетников.

Также сегодня при участии Главы Чувашской Республики Олега Николаева и Председателя Совета директоров ГК Трансэнергопром Андрея Водопьянова соглашение о сотрудничестве подписали Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов и генеральный директор ООО «Трансэнергопром» – управляющей организации АО «ЧЭСК» Александр Кондратьев. Документ предусматривает создание Рабочей группы по вопросам взаимодействия в сфере электроэнергетики на территории республики.

Кроме того, на полях Чебоксарского экономического форума был подписан ряд трёхсторонних соглашений между минфином Чувашии, Отделением Банка России в Чувашской Республике и ведущими предприятиями региона о повышении финансовой грамотности и формирование финансовой культуры среди работников данных организаций.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.