Получили первый опыт в киле

21 июня на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах состоялся ежегодный межрегиональный турнир среди любительских команд по игре кила. Кила содержит приёмы силового единоборства, в отличие от традиционного футбола, в нее играют руками и ногами, а целью игры является занесение мяча в зачётную зону противника.

От спортшколы «Олимп» впервые участие приняли 7 спортсменов из секции самбо (тренер – Юрий Белов). В товарищеской встрече против шумерлинцев играла команда чебоксарского регби-клуба «Молот». Наши воспитанники показали хорошую подготовку, проявили стойкость, получили новые впечатления и первый опыт в таком виде состязаний.

СШ «Олимп».