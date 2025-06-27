От идеи к действию: 500 тысяч на лучшие молодежные проекты ПФО на форуме «иВолга»

Открыт приём заявок на грантовый конкурс Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе в рамках молодёжного форума ПФО «иВолга».

Принять участие могут только зарегистрированные участники форума – молодые люди от 18 до 35 лет из регионов Приволжского федерального округа. Подать заявку можно до 16 июля на сайте Конкурсы.рф.

Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО уже более 10 лет поддерживает социально значимые инициативы молодёжи. В 2025 году конкурс посвящён сохранению духовно-нравственных ценностей и имеет три основных направления: сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории (включая проекты по увековечиванию памяти героев, создание выставок и реконструкций); укрепление семейных ценностей (инициативы по поддержке семей, популяризации традиционных ценностей); развитие межнациональных отношений (проекты, способствующие межкультурному диалогу и гармонизации отношений). Размер грантовой поддержки – от 150 до 500 тысяч рублей.

Участники грантового конкурса представят свои проекты на очных защитах во время форума «иВолга» с 25 по 27 июля. Эксперты оценят актуальность, социальную значимость, реализуемость и инновационность представленных инициатив. Победители, которые будут объявлены 28 июля на главной сцене во время церемонии закрытия Форума, получат финансирование на реализацию своих проектов.

Кроме того, в рамках конкурса грантов объявляется специальный конкурс «Молодёжные медиа ПФО» с призовым фондом 200 тыс. рублей для молодых журналистов. Для участия необходимо до 22 июля опубликовать видеоролик в соцсетях с хештегом #иВолгамедиа25. Ссылку на пост необходимо прислать в сообщения группы Форума в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/forumivolga. Молодые люди, которые успешно пройдут заочный отбор и станут участниками форума, на Фестивальной поляне пройдут обучение от профессионалов в области медиа и СМИ, а также выполнят специальное задание.

Экспертами конкурса будет выбрано 10 победителей, которые получат денежный приз и возможность освещать проекты и события Приволжского федерального округа.

«Грантовый конкурс от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества стал многолетней традицией форума «иВолга». Несколько лет подряд мы последовательно поддерживаем молодёжные инициативы на иВолге, способствуя развитию проектного сообщества в Приволжском федеральном округе. Мы видим, как благодаря этой поддержке реализуются важные социальные проекты, которые меняют жизнь в наших регионах к лучшему», – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга», организованный в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

В 2025 году образовательная программа будет реализована через сюжетную игру с семью профильными направлениями: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Также на иВолге пройдет грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты с финансированием до 1 млн рублей. Приём заявок – до 18 июля на платформе myrosmol.ru.

Организаторы Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга»: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.