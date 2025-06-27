Мероприятия для людей серебряного возраста продолжаются

В Центре общения старшего поколения при клиентской службе в г. Шумерле Отделения Социального фонда России по Чувашии продолжаются мероприятия. Так, 18 июня шумерлинцы старшего поколения встретились с врачом-эндокринологом Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Елизаветой Агеевой. На встрече были рассмотрены симптомы и факторы сахарного диабета, рекомендации по рациону питания, варианты уменьшения риска развития заболевания. Участники смогли лично пообщаться с доктором и задать свои вопросы.

Напомним, что центры общения для людей старшего поколения открыты на базе клиентских служб отделений СФР по всей России по федеральному проекту «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Семья», и по государственной программе «Социальная поддержка граждан».

Клиентская служба в г. Шумерле ОСФР по Чувашии.