Деревня преображается благодаря инициативам

С 2017 года в республике набирает обороты программа инициативного бюджетирования.

Она позволяет жителям не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Программу давно считают «народной», ведь именно население решает, что нужно улучшить в первую очередь.

Жители деревни Бреняши, которую мы посетили недавно, также высоко оценивают преимущества этой программы. Здесь живут активные люди, стремящиеся сделать жизнь лучше и готовые взять на себя ответственность за свою малую родину. Один из них — староста деревни Василий Васильевич Кочетков. Недавно, на Акатуе, он был награжден Почетной грамотой администрации Шумерлинского муниципального округа. Мы с удовольствием встретились с ним и обсудили инициативы, преобразившие деревню.

Василий Васильевич родился в 1956 году, был самым младшим, седьмым, ребенком в семье. Родители работали колхозниками: отец был инвалидом Великой Отечественной войны, а мать — труженицей тыла. С детства Василия, как и других детей, приучали к труду. Сначала он помогал родителям в огороде, а подростком начал работать в колхозе.

Окончив Бреняшскую восьмилетнюю школу, юноша поступил в Чебоксарский энергетический техникум по специальности техника-электрика. После окончания учебы его призвали в армию. Служил пограничником на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, в первое время он поддерживал связь с сослуживцами, а сегодня активно участвует в деятельности Пограничного братства Шумерлинского округа. Бывшие военнослужащие с удовольствием собираются на День пограничника, участвуют в организации различных соревнований.

После службы в армии В.В. Кочетков около восьми лет проработал мастером на приборостроительном заводе в Чебоксарах. Затем перешел на тракторный завод, где был энергетиком на главном конвейере. Там он проработал около двенадцати лет. В 2000-х годах в стране начался кризис, и Василий Васильевич отправился на Север. Начал работать вахтовым методом в Газпроме на полуострове Ямал, был электромонтером. Так прошли шестнадцать лет, а в 2016 году он вышел на пенсию и переехал в родные Бреняши, потихоньку восстановил и обустроил родительский дом.

С супругой Людмилой В.В. Кочетков познакомился в годы учебы в энергетическом техникуме. В следующем году супруги отметят 50-летие совместной жизни. У них родились две дочери — Оксана и Ольга. К сожалению, старшая дочь рано ушла из жизни, а младшая проживает в Чебоксарах. У Кочетковых трое внуков и одна внучка. Старший из них (от старшей дочери) уже взрослый, а самому младшему всего полтора года. Дочь и внуки часто приезжают в гости, особенно летом. Это всегда радость и счастье.

Пошел пятый год, как Василия Васильевича выбрали старостой в деревне, попросили курировать общественную деятельность. У молодежи опыта в этом деле маловато, а ответственный В.В. Кочетков уверенно взялся за дело. Сразу же был выбран актив, куда вошли бывший староста Г.Я. Волков, Г.Н. Абрамов, А.В. Лукин. Они часто собираются таким составом, обсуждают проблемы, делают наметки.

Еще до того, как В.В. Кочеткова назначили старостой, в деревне началось строительство дорог по программе инициативного бюджетирования. Общими усилиями это дело было продолжено: дороги на трех улицах покрыли щебенкой.

Как отмечает В.В. Кочетков, при работе с населением нужно хорошо объяснить необходимость сбора денег на проведение работ. В таком случае люди относятся к программе инициативного бюджетирования с пониманием и одобрением. Объем собираемых от населения средств напрямую зависит от стоимости работ. На обустройство дорог, например, с каждого двора было собрано по 5 тысяч. По тысяче рублей с домовладения было сдано на обустройство противопожарного водоема. До этого пруд был заиленным, а тут полностью вырыли и сделали на совесть. Сам В.В. Кочетков, кстати, тоже имеет в собственности пруд, который запрудил позади огорода, начал разводить там рыбу, обустроил спуск. В общем, создал все условия для хорошего отдыха.

Общими усилиями сельчан и руководства территориального отдела обустроили дорогу к кладбищу. Раньше там была грязь, а сейчас вполне удобно добираться.

Самое большое дело, сделанное по программе инициативного бюджетирования при непосредственном участии В.В. Кочеткова, — проведение в 2024 году централизованного водопровода общей протяженностью 4,5 км. В последние годы в колодцах регулярно было мало воды, к тому же она не отличалась чистотой. Водопровод был необходим, и люди сейчас очень довольны.

Лет 30-40 назад в деревне было более 150 домов, и почти все были жилыми. Сейчас много пустующих, но на лето активно приезжают дачники. Некоторые из них тоже вложились и провели воду. Так, вода была проведена в 90 дворов, хотя постоянно люди проживают только в 80-ти.

На проведение водопровода собрали по четыре тысячи с домовладения, дотянуть непосредственно до дома – это уже дополнительно, индивидуально, зависит от протяженности и других нюансов. По факту собранных денег оказалось намного больше, ведь изначально всё было рассчитано на 70 домов, в итоге участников оказалось 90. Оставшиеся деньги направили на строительство домика на кладбище и установку памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Всё это снова — по программе инициативного бюджетирования.

В этом году сельчане хотят асфальтировать одну из улиц с щебеночным покрытием, но смета пока не составлена, поэтому говорить, получится или нет, пока рано. Также неплохо бы обустроить еще один противопожарный водоем (около клуба). Как отмечает В.В. Кочетков, программа инициативного бюджетирования – очень хорошее подспорье для сельчан, ведь если бы ее не было, невозможно было бы проделать эти дела самостоятельно и даже при поддержке муниципалитета.

Одно из качеств, отличающих Василия Васильевича, – это ответственность. Когда ему что-то поручают, он чувствует себя обязанным довести дело до конца. Деревенские жители обращаются к нему со многими вопросами, а он по мере возможности старается помогать.

Как отмечает староста, народ в Бреняшах сплоченный и дружный. Стоит ему выложить на сайт объявление о проведении субботника — выходят все, кто может. К благоустройству деревни относятся добросовестно, вместе убираются на общественных территориях, на кладбище, в других местах. Сельчане знают, что общими усилиями можно сделать гораздо больше.

Владимир Матвеев, житель д. Бреняши:

— Я работаю разнорабочим в СХПК «Комбинат», вместе с супругой воспитываем семерых детей.

В последние годы в Бреняшах сделали очень многое и самое главное — провели воду. Раньше у нас был только колодец, а сейчас условия жизни стали гораздо лучше. А большой семье вода нужна прежде всего.

Программа инициативного бюджетирования помогает нам решать важные вопросы. Я, как и другие сельчане, стараюсь активно участвовать в жизни деревни, поддерживаю инициативы старосты и других активистов.

Сергей Озыков, уроженец деревни, дачник:

— Бреняши — моя малая родина. Постоянно я проживаю в Новочебоксарске, а в деревню приезжаю как на дачу. В отпуске я непременно здесь.

В последнее время в деревне произошло много положительных изменений: улучшилось состояние дорог, провели водопровод. Я тоже провел с удовольствием, ведь в скором будущем планирую переехать сюда. А пока обустраиваю родительский дом.

У меня полностью засажен огород, держу кур. Продуктов хватает на всю семью.

Бреняшцы большие молодцы, и староста у нас активный, имеет организаторские способности и объединяет людей. Общими стараниями деревня благоустраивается и хорошеет. Мы всегда рады включиться в программу инициативного бюджетирования.

Николай Унегеров, пенсионер, уроженец д. Бреняши:

— В нашей деревне царит атмосфера взаимопомощи и поддержки. Под руководством Елены Мальцевой работает женсовет, который организовал группу для плетения маскировочных сетей и изготовления масккостюмов для участников специальной военной операции. Я занимаюсь привозом необходимых материалов в деревню и доставкой сетей в Шумерлю, ведь мне как отцу участника СВО это очень близко.

У нас достаточно активны и пенсионеры, и молодежь. Недавно мы установили памятник участникам боевых действий локальных войн, установили флагшток. Участники сами собрали деньги, а жители помогли установить памятник.

В общем, мы сплочённая команда единомышленников.



Татьяна Александрова.







