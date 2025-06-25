Участники СВО смогут бесплатно посещать спорторганизации

11 июня на заседании Кабинета Министров республики были поддержаны изменения в постановление от 25 декабря 2014 г. № 482. Документом предусматривается предоставление права на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики, участникам специальной военной операции, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Но только во время их минимальной загруженности. В остальное время для членов семей участников СВО вводится льготная стоимость услуг.

Кроме того, для указанных категорий граждан спортивные госорганизации внедрят льготы на посещение платных мероприятий.

Источник: cap.ru.