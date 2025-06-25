По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в республике облегчается процедура заключения соцконтракта

Кабмин Чувашии под председательством Сергея Артамонова поддержал новый порядок заключения социальных контрактов. Нововведения призваны сделать механизм поддержки малоимущих семей более гибким и удобным для граждан.

Так, упрощена процедура заключения социального контракта. Теперь гражданам, официально зарегистрированным как малоимущие, не нужно будет предоставлять справки о доходах.

Появилась возможность доработки социального контракта, программы социальной адаптации и прилагаемых к ней материалов, а также бизнес-плана (сметы расходов) и представления их на повторное рассмотрение в межведомственную комиссию в срок до 5 рабочих дней. Ранее в подобных случаях выносился отказ.

Участники программы смогут изменять вид деятельности своего контракта и согласовывать новые планы, без необходимости заново подавать заявление и проходить проверку доходов.

Размер денежной компенсации на стажировку при поиске работы будет индексироваться автоматически с учётом роста минимальной заработной платы.

Среди новшеств — сокращение сроков представления заявителем недостающих документов (сведений) с 10 до 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Кроме того, межведомственная комиссия получит больше полномочий для контроля реализации проектов заявителей, включая право отклонять контракты и требовать их доработки.

За пять лет существования программы свыше 75 тысяч жителей Чувашии воспользовались поддержкой государства, более 60 процентов из них смогли выбраться из состояния бедности. В 2025 году ожидается оформление более 4,5 тысяч договоров, общий объем финансирования увеличится в два с половиной раза, достигнув отметки почти в миллиард рублей.

В феврале этого года на федеральном уровне закрепили приоритетность оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным семьям и семьям участников СВО. Важным изменением стало исключение выплат по единому пособию из перечня доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи при принятии решения о предоставлении соцконтракта.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручал Минтруду в течение первого полугодия 2025 года реализовать инфраструктурные проекты по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, совместно с Минобразованием - развивать сеть служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме.

Справочно:

В рамках социального контракта предусматривается реализация мероприятий по 4 направлениям:

– по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Единовременная выплата до 350 тыс. рублей;

– по ведению личного подсобного хозяйства. Единовременная выплата до 200 тыс. рублей;

– по поиску работы (осуществляется разовая выплата в размере ВПМ для трудоспособного населения 16 817 рублей; и после подтверждения факта трудоустройства в течение 3 месяцев);

– иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Ежемесячная выплата в размере ВПМ для трудоспособного населения в размере 16 817 рублей на срок до 6 месяцев.

В рамках первых трех направлений возможно прохождение профессионального обучения за счет средств социального контракта (до 30 тыс. рублей за курс обучения сроком до 3 месяцев).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики