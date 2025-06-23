Соревнования по конным бегам на Кубок Главы Чувашии покажут в прямом эфире

24 июня, в рамках празднования Дня Чувашской Республики, в Новочебоксарске состоятся зрелищные конные бега на Кубок Главы Чувашской Республики.

В соревнованиях примут участие всадники, прошедшие отбор на традиционных праздниках «Акатуй» и «Сабантуй». Ожидается участие спортсменов из Республики Татарстан, которые померятся силами на дистанциях 1600 и 2400 метров.

Будут разыграны призы в 4 номинациях и Главный приз — Кубок Главы Чувашии.

Запланирована масштабная развлекательная программа с различными мастер-классами. Откроются фотозоны, сувенирные лавки и уличные ресторанные дворики.