Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики запускает бесплатную образовательную программу для участников и ветеранов СВО «Школа инновационных проектов».

Слушатели программы изучат принципы инновационной деятельности на малых и средних предприятиях, раскроют свой собственный потенциал с помощью уникального тестирования, узнают о налоговых льготах для малых технологических компаний, научатся генерировать инновационные идеи, получат рекомендации по оформлению заявки для получения поддержки от Фонда содействия инновациям и советы экспертов о возможности создать бизнес при поддержке Фонда венчурных инвестиций Чувашии.

Обучение в «Школе инновационных проектов» пройдёт в сентябре в центре «Мой бизнес». Набор участников состоится в июле — августе.

Поддержка предпринимательства оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Источник: Минэкономразвития Чувашии.