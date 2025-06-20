В Чувашии запустили новый проект «Шаг к здоровью»

«Шаг к здоровью» — это мобильные фельдшерско-акушерские пункты и «пункты здоровья», которые этим летом будут работать во всех районах и городах республики.

Жители получат возможность попасть к врачу и узким специалистам в шаговой доступности. Каждый обратившийся сможет пройти не просто первичный осмотр, но и сдать анализы, услышать рекомендации профессиональных врачей и при обнаружении симптомов получить направление на углубленное обследование.

Источник: cap.ru.

За последние 5 лет в республике модернизирована инфраструктура здравоохранения: за это время было построено и отремонтировано около 300 объектов, приобретено 120 автомобилей скорой помощи. Дополнительно к этому закуплено 130 единиц санитарного автотранспорта для перевозки пациентов и медработников.

Значительный прогресс наблюдается и в области цифровой трансформации здравоохранения. Электронные медицинские карты используются повсеместно, позволяя врачам мгновенно обращаться к историям болезней пациентов для постановки диагноза и назначения лечения. Даже самые удалённые сельские учреждения получили возможность проводить дистанционные телемедицинские консультации.

Количество проводимых диспансеризаций и профосмотров увеличилось в 1,7 раза, охватывая около 900 тысяч жителей ежегодно. Внутри региона значительно возросло оказание высокотехнологической медицинской помощи (+ 40 %).

По информации Минздрава Чувашии.



Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Важно, чтобы медицинская помощь была рядом с человеком, в шаговой доступности. Именно на это направлен проект, который стартует 24 июня, в День Республики. Это сделает медицину еще более близкой к людям, поможет решать проблемы со здоровьем проактивно, на опережение, чтобы не запускать заболевания и вовремя предпринимать необходимые меры. За счет внимательного отношения к себе и использования инструментариев современной медицины каждый житель республики может реально обеспечить себе активное долголетие».