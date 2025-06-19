Олег Николаев: «Именно вы, жители Чувашии, стали главными участниками грядущих перемен»

Подведены итоги V Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в нем приняли участие более 16,5 миллионов россиян, включая 141 835 жителей Чувашии.
Наиболее активными оказались чебоксарцы: свои голоса отдали 54 016 человек. В Новочебоксарске проголосовали 14 953 жителя, в Канашском округе — 10 093, в Чебоксарском и Моргаушском округах — 9 685 и 4 246 человек соответственно.
Неоценимый вклад внесли волонтеры благоустройства: 1 674 добровольца собрали 77 058 голосов — это 54,3% от общего числа.
«Дорогие земляки! Благодарю каждого, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря вашей инициативе и неравнодушию мы вместе определили, какие парки, скверы и зоны отдыха преобразятся уже в следующем году. Именно вы, жители Чувашии, стали главными участниками грядущих перемен — ваш голос напрямую влияет на то, каким станет наш общий дом. Ваша активность — мощный двигатель развития республики. Спасибо волонтёрам, которые помогали сделать выбор и поддерживали на каждом этапе», — отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Он подчеркнул, что совместными усилиями Чувашия становится комфортнее, современнее и уютнее для всех поколений.
В этом году жители республики выбирали из 39 территорий, по итогам голосования определены 25 проектов-победителей, которые будут реализованы в 2026 году. За шесть лет благодаря инициативе граждан в Чувашии благоустроено более 240 общественных пространств.
Список победителей Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства:
- Алатырский округ: Парк имени 450-летия города Алатыря
- Аликовский округ: Территория по улице Октябрьская в селе Аликово
- Батыревский округ: Проспект Ленина в селе Батырево
- Вурнарский округ: Центральная площадь посёлка Вурнары
- Ибресинский округ: Сквер памяти по ул. Маресьева в поселке Ибреси (II этап)
- Канашский округ: Территория в деревне Малые Бикшихи по ул. Канашской и пешеходная зона по ул. Ильича в городе Канаш
- Козловский округ: Тротуар пешеходной зоны по ул. Лобачевского (от АЗС до ул. Мичурина) в городе Козловка
- Комсомольский округ: Общественное пространство центральной части села Комсомольское
- Красноармейский округ: Территория стадиона «Факел» в селе Красноармейское
- Красночетайский округ: Исторический центр села Красные Четаи (территория трёх прудов вокруг Храма Воздвижения Креста Господня)
- Мариинско-Посадский округ: Общественное пространство по ул. Ярославская в Мариинском Посаде
- Моргаушский округ: Общественная территория пруда по ул. Комсомольская Площадь в селе Моргауши (II этап)
- Порецкий округ: Территория на пересечении ул. Подзаходникова и Крупской в селе Порецкое
- Урмарский округ: Парк по ул. Свердлова в посёлке Урмары
- Цивильский округ: Парк в селе Чурачики (II этап)
- Чебоксарский округ: Общественная территория по ул. Школьная в посёлке Кугеси
- Шемуршинский округ: Парк имени В.Н. Никифорова в селе Шемурша
- Шумерлинский округ: Микрорайон «Кирпичка» в Шумерле
- Ядринский округ: Общественная территория у СОШ № 2 города Ядрин
- Яльчикский округ: Аллея по ул. Советская в селе Яльчики
- Янтиковский округ: Общественная территория возле памятника Зое Космодемьянской в селе Янтиково (II этап)
- г. Новочебоксарск: Соборная площадь (II этап)
- г. Чебоксары: Привокзальная территория и Сквер им. С. Ислюкова
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики