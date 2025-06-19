19 Июн

Олег Николаев: «Именно вы, жители Чувашии, стали главными участниками грядущих перемен»

Подведены итоги V Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в нем приняли участие более 16,5 миллионов россиян, включая 141 835 жителей Чувашии.

Наиболее активными оказались чебоксарцы: свои голоса отдали 54 016 человек. В Новочебоксарске проголосовали 14 953 жителя, в Канашском округе — 10 093, в Чебоксарском и Моргаушском округах — 9 685 и 4 246 человек соответственно.

Неоценимый вклад внесли волонтеры благоустройства: 1 674 добровольца собрали 77 058 голосов — это 54,3% от общего числа.

«Дорогие земляки! Благодарю каждого, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря вашей инициативе и неравнодушию мы вместе определили, какие парки, скверы и зоны отдыха преобразятся уже в следующем году. Именно вы, жители Чувашии, стали главными участниками грядущих перемен — ваш голос напрямую влияет на то, каким станет наш общий дом. Ваша активность — мощный двигатель развития республики. Спасибо волонтёрам, которые помогали сделать выбор и поддерживали на каждом этапе», — отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Он подчеркнул, что совместными усилиями Чувашия становится комфортнее, современнее и уютнее для всех поколений.

В этом году жители республики выбирали из 39 территорий, по итогам голосования определены 25 проектов-победителей, которые будут реализованы в 2026 году. За шесть лет благодаря инициативе граждан в Чувашии благоустроено более 240 общественных пространств.

Список победителей Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства:

  • Алатырский округ: Парк имени 450-летия города Алатыря
  • Аликовский округ: Территория по улице Октябрьская в селе Аликово
  • Батыревский округ: Проспект Ленина в селе Батырево
  • Вурнарский округ: Центральная площадь посёлка Вурнары
  • Ибресинский округ: Сквер памяти по ул. Маресьева в поселке Ибреси (II этап)
  • Канашский округ: Территория в деревне Малые Бикшихи по ул. Канашской и пешеходная зона по ул. Ильича в городе Канаш
  • Козловский округ: Тротуар пешеходной зоны по ул. Лобачевского (от АЗС до ул. Мичурина) в городе Козловка
  • Комсомольский округ: Общественное пространство центральной части села Комсомольское
  • Красноармейский округ: Территория стадиона «Факел» в селе Красноармейское
  • Красночетайский округ: Исторический центр села Красные Четаи (территория трёх прудов вокруг Храма Воздвижения Креста Господня)
  • Мариинско-Посадский округ: Общественное пространство по ул. Ярославская в Мариинском Посаде
  • Моргаушский округ: Общественная территория пруда по ул. Комсомольская Площадь в селе Моргауши (II этап)
  • Порецкий округ: Территория на пересечении ул. Подзаходникова и Крупской в селе Порецкое
  • Урмарский округ: Парк по ул. Свердлова в посёлке Урмары
  • Цивильский округ: Парк в селе Чурачики (II этап)
  • Чебоксарский округ: Общественная территория по ул. Школьная в посёлке Кугеси
  • Шемуршинский округ: Парк имени В.Н. Никифорова в селе Шемурша
  • Шумерлинский округ: Микрорайон «Кирпичка» в Шумерле
  • Ядринский округ: Общественная территория у СОШ № 2 города Ядрин
  • Яльчикский округ: Аллея по ул. Советская в селе Яльчики
  • Янтиковский округ: Общественная территория возле памятника Зое Космодемьянской в селе Янтиково (II этап)
  • г. Новочебоксарск: Соборная площадь (II этап)
  • г. Чебоксары: Привокзальная территория и Сквер им. С. Ислюкова

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Автор записи: anna

Похожие записи '