Чувашия стала участником экосистемы национального турбренда Discover Russia

Подписание лицензионного соглашения о вхождении в экосистему национального туристического бренда Discover Russia между Центром стратегических разработок и Чувашией прошло на Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

«Чувашия в числе первых включилась в процесс формирования образа республики для привлечения иностранных туристов в рамках федерального проекта Discover Russia. Специалисты Минэкономразвития Чувашии и нашего Агентства по развитию туризма работали с федеральными коллегами над туристическим брендом, формированием яркого регионального турпродукта и его интеграцией в федеральные программы продвижения потенциала регионов среди зарубежной аудитории, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», - сообщил в своем Телеграм-канале вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

На форуме «Путешествуй!» лицензионное соглашение о вхождении в экосистему Discover Russia было подписано с 25-ю российскими регионами. Благодаря этому они получили еще один эффективный инструмент для улучшения восприятия региона как привлекательного места для отдыха и бизнеса на зарубежных туристических рынках, говорят в Центре стратегических разработок.

«Сегодня национальный туристический бренд Discover Russia привлекает все больше внимания иностранных туристов, туроператоров и представителей российского бизнеса. После прошлого форума «Путешествуй!» Центр стратегических разработок и министерство туризма Камчатского края создали один из первых региональных брендов, вошедших в экосистему национального туристического бренда Discover Russia и первый брендированный видеоролик для привлечения китайских туристов. На сегодняшний день региональная айдентика разработана уже для 37 регионов», — пояснил заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Дмитрий Смольников.

Национальный туристический бренд Discover Russia создан в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» для продвижения России на зарубежных рынках. Развитием национального туристического бренда Discover Russia занимается Центр стратегических разработок в соответствии с решением правообладателя — Минэкономразвития России.

К 2030 году число иностранных путешественников в России должно достичь 16 млн человек, по итогам 2024 года турпоток иностранных путешественников составил около 5,2 млн человек. В 2025 году Центр стратегических разработок прогнозирует, что турпоток интуристов составит не менее 5,8 млн человек.

Минэкономразвития Чувашии.