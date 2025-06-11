Нарушения при содержании общедомового имущества выявлены в 18 МКД

Шумерлинская межрайонная прокуратура совместно с Госжилинспекцией провела проверку

исполнения жилищного законодательства при содержании многоквартирных домов в Шумерле. Нарушения выявлены в 18 домах.



К примеру, в некоторых подъездах отсутствуют почтовые ящики, оконные ручки и остекление межэтажного оконного проема. Люки выхода на чердаки домов установлены без запорных устройств, что облегчает доступ посторонних. Кроме того, в преимущественном большинстве подъездов домов не проводится систематическая уборка. Также установлены факты повреждений отделочного, штукатурного и окрасочного слоев стен и перекрытий.



Межрайонной прокуратурой в адрес управляющей компании «Инжеком» внесено представление, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Прокуратура Чувашии.