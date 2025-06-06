Ветераны и участники СВО отмеченына агродобровольческом слёте

Руслан Савельев и Александр Холкин стали почетными гостями агрослёта «Лучшие на селе», где активно посещали тематические площадки и участвовали в дискуссиях со спикерами.

Значимость присутствия наших защитников на подобных мероприятиях подчеркнул Глава Чувашской Республики Олег Николаев: «Особо важно участие ветеранов и бойцов СВО, их присутствие вдохновляет, напоминает о ценности мира и той цене, которую приходится платить за его защиту. Уже многое сделано и мы не остановимся. Как наши предки, мы, каждый на своём месте, поддерживая ребят на передовой, приближаем победу. И ее мы встретим вместе».



В ходе масштабного мероприятия участникам специальной военной операции были вручены благодарственные письма от депутата Государственной Думы Аллы Салаевой.



Источник: администрация Шумерлинского округа.