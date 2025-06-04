Чувашия расшит перечень категорий граждан на получение бесплатной юридической помощи

Рассмотрены изменения в статьи 5 и 6 Закона «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике». Они связаны с принятием Федерального закона от 1 апреля 2025 года № 48-ФЗ, которые расширяют перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую поддержку.

Согласно поправкам, многодетные родители, воспитывающие трех и более детей, смогут получать бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет, если он обучается очно). В Чувашии такая мера действует с 2013 года, но теперь формулировки будут приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, правом на бесплатную юридическую помощь предлагается наделить лиц, лишенных или ограниченных в родительских правах, если они обращаются за помощью по вопросам восстановления в правах или отмены ограничений.

Еще одно важное изменение: бесплатную юридическую помощь адвокатов предлагают распространить на дела о признании гражданина недееспособным, ограничении или восстановлении дееспособности, а также на споры об установлении или оспаривании отцовства (материнства).

Госсовет Чувашии.