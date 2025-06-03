Открыт приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

3 июня начался приём представлений на нагрудный знак «Доброволец России». Его вручат впервые. Порядок поощрения и награждения за добровольческую (волонтёрскую) деятельность нагрудным знаком «Доброволец России» утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации.

Физическим лицам, желающим заявить свою кандидатуру, необходимо обратиться в комитет по делам молодежи региона для последующей передачи заявки в адрес Росмолодежи. В числе обязательных документов для подачи заявки — форма о представлении к награде, копия паспорта, согласие на обработку персональных данных и справка об отсутствии судимости.

На получение нагрудного знака «Доброволец России» могут претендовать волонтеры, которые внесли значительный вклад в добровольческую деятельность в России и заработали не менее 500 волонтёрских часов на Добро.рф за последние 3 года, или люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности. Помимо этого, быть представленным на нагрудный знак могут доноры (крови, плазмы, костного мозга) с большим опытом донаций и те, кто содействует развитию донорства костного мозга или стволовых клеток.

Вся подробная информация о получении нагрудного знака «Доброволец России» доступна на сайте доброволецроссии.рф

Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике.