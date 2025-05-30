Будут с новым ремонтом и с новым статусом

На реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Чувашии в 2025 году выделено 151,4 миллиона рублей.

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики: «Чувашия станет единственным регионом в стране, где в каждом округе будет библиотека нового поколения. Уверен, сильная сеть библиотек — это залог интеллектуального и культурного развития нашего региона».

В этом году в рамках проекта реализуются 5 ключевых мероприятий — капитальный ремонт, ремонт и оснащение оборудованием учреждений культуры и дополнительного образования. Еще одно важное направление в работе – создание модельных муниципальных библиотек: 4 появятся за счет федерального бюджета, 8 профинансируют из республиканского. Общий объем направленных средств составит более 103 миллионов рублей.



В Чувашии запланирован и капитальный ремонт учреждений клубного типа. На эти цели в текущем году выделено более 247 миллионов рублей из республиканского бюджета. Свыше 227 миллионов из них направлены на капитальный ремонт 13 домов культуры в 13 муниципальных образованиях.



По информации Минкультуры Чувашии.

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Как газета уже писала, одной из библиотек, что будет модернизирована на средства республиканского бюджета, является Межпоселенческая библиотека Шумерлинского муниципального округа. Сейчас помещения готовятся для проведения ремонта. Параллельно велась работа по пополнению книжного фонда — новые книги в библиотеку поступили в полной мере, обработаны и ждут отремонтированных кабинетов и новых стеллажей. С 14 мая сотрудник библиотеки обучался на курсах повышения квалификации «Библиотека в новом формате» на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики.