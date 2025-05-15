ГТО: твой ключ к дополнительным баллам при поступлении

Знак ГТО может добавить до 10 баллов к твоему результату ЕГЭ Рассказываем, как этим воспользоваться Почему стоит выполнить нормативы ГТО прямо сейчас? Большинство вузов учитывают знак как индивидуальное достижение. Даже 1-2 балла могут стать решающими в конкурсе. Это бесплатный способ усилить своё портфолио. Важные нюансы:

Знак должен быть получен в текущем или прошлом году

Действует только для твоей возрастной группы.

Баллы начисляются только один раз (даже если у тебя несколько знаков) Важно: не откладывай на последний момент! Процесс получения знака занимает время!

Источник: gshum.edu21.cap.ru







