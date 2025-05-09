С Днём Победы! Помним героев, чтим их великий труд. Уважаемые ветераны, дорогие шумерлинцы!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днём Победы!



Этот день навсегда останется символом мужества, единства и несгибаемой воли нашего народа.

В годы войны шумерлинский завод стал частью большого трудового фронта страны. Женщины и дети, заменившие ушедших на передовую мужей, отцов и братьев, трудились сутками, не зная усталости. Их самоотверженный труд и вера в победу помогли приблизить долгожданный май 1945-го.



Сегодня, как и тогда, наш завод остаётся на передовой в деле обеспечения безопасности страны и её граждан. Мы бережно храним память о подвиге предков и продолжаем их дело, укрепляя мощь и независимость России.



Особые слова – вам, дорогие ветераны! Ваша жизнь – это урок мужества и настоящего патриотизма. Низкий поклон за ваш подвиг и за то, что вы, пройдя через годы войны, научили нас ценить мир.



Желаем всем долгих лет, здоровья, душевного тепла и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие, а память о подвиге отцов и дедов живёт в сердцах детей и внуков.

С праздником Великой Победы!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».