Дорогие работники АО «КАФ», жители Шумерлинского муниципального округа!

Уважаемые ветераны Великой Отечественный войны, труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 80-летием Великой Победы!



9 Мая — это священная дата для каждого россиянина. Это день памяти, гордости и безграничной благодарности героям, подарившим нам мир на родной земле.



Пусть память о героизме и мужестве предков, ковавших Победу на фронте и в тылу, вдохновляет нас на созидание и единство во имя будущего страны.



От всей души желаем вам здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия! С Днём Победы!

Генеральный директор АО «КАФ» А. Зименков.