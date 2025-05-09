Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!

Уважаемые жители Чувашской Республики!



День Победы — это самый священный праздник нашего народа! 80 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война. Наш народ ценой неимоверных жертв, благодаря мужеству и единству сокрушил фашизм, отстоял свободу и независимость Родины, подарил миру будущее.



Мы помним ваши подвиги, дорогие ветераны, склоняем головы перед памятью павших героев! Их имена навечно вписаны в летопись нашей страны, в названия улиц и мемориалов, в сердца благодарных потомков.



Мы гордимся стойкостью тружеников тыла, которые сутками не выходили из цехов, растили хлеб под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!».



Мы чтим поколение победителей, которое не только отстроило разрушенную страну, но и научило нас любить Отечество, ценить мир и оставаться людьми в самых тяжелых испытаниях.

Сегодня, в непростое время, как никогда важны единство народа, преемственность поколений и верность традициям. Мы обязаны защитить правду о войне, противостоять любым попыткам переписать историю, обязаны передать молодежи настоящие ценности – патриотизм, честь и уважение к подвигу предков.



От всей души желаем ветеранам крепкого здоровья, внимания близких и долгих лет жизни. Всем жителям Чувашии – мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть над нашими городами и селами всегда будет чистое небо, а в семьях – согласие и радость. С праздником, с Днём Великой Победы!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики –

председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам

В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.