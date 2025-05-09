Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с великим и священным праздником — Днём Победы!



9 Мая — особая дата в истории нашей страны и в судьбе каждого из нас. Это день памяти, день гордости, день благодарности.



Мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны — тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу, кто не щадил себя ради будущего Родины. Мы склоняем головы перед павшими. Низко кланяемся ветеранам, которые подарили нам мирное небо.



Чувашский народ внёс весомый вклад в Великую Победу. Более двухсот тысяч наших земляков ушли на фронт. Каждый пятый не вернулся. Мы навсегда запомним их имена и будем хранить эту память в наших сердцах.



Сегодня наша страна вновь переживает нелёгкое время. Наши воины участвуют в специальной военной операции, защищают интересы России, стоят на страже её безопасности.

Мы гордимся их стойкостью и мужеством. И мы рядом с ними и с их семьями, которые чувствуют поддержку всей республики.



День Победы — это не просто память о прошлом. Это символ национального единства, патриотизма

и духовной преемственности. Это наша опора и основа, благодаря которой мы уверенно смотрим в будущее.

Наша обязанность — сохранить правду о той войне, передать память о ней детям и внукам,

сохранить традиционные ценности, на которых держатся наш народ и государство.

Дорогие друзья!



Пусть в каждом доме будет тепло и любовь. Пусть на родной чувашской земле всегда будет мир. Желаю вам здоровья, счастья, согласия и уверенности в завтрашнем дне!

С Днём Победы!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.