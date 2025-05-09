Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с великим и священным праздником — Днём Победы!
9 Мая — особая дата в истории нашей страны и в судьбе каждого из нас. Это день памяти, день гордости, день благодарности.
Мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны — тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу, кто не щадил себя ради будущего Родины. Мы склоняем головы перед павшими. Низко кланяемся ветеранам, которые подарили нам мирное небо.
Чувашский народ внёс весомый вклад в Великую Победу. Более двухсот тысяч наших земляков ушли на фронт. Каждый пятый не вернулся. Мы навсегда запомним их имена и будем хранить эту память в наших сердцах.
Сегодня наша страна вновь переживает нелёгкое время. Наши воины участвуют в специальной военной операции, защищают интересы России, стоят на страже её безопасности.
Мы гордимся их стойкостью и мужеством. И мы рядом с ними и с их семьями, которые чувствуют поддержку всей республики.
День Победы — это не просто память о прошлом. Это символ национального единства, патриотизма
и духовной преемственности. Это наша опора и основа, благодаря которой мы уверенно смотрим в будущее.
Наша обязанность — сохранить правду о той войне, передать память о ней детям и внукам,
сохранить традиционные ценности, на которых держатся наш народ и государство.
Дорогие друзья!
Пусть в каждом доме будет тепло и любовь. Пусть на родной чувашской земле всегда будет мир. Желаю вам здоровья, счастья, согласия и уверенности в завтрашнем дне!
С Днём Победы!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.