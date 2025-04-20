Дорогие шумерлинцы! От всего сердца поздравляем вас с одним из самых светлых

и радостных праздников — Пасхой Христовой!

Пасха — это время обновления, веры в лучшее и торжества жизни. Пусть этот великий праздник принесёт вам и вашим семьям радость, душевное спокойствие и укрепит веру в добро.

От имени корпорации «Проект-техника» и руководства ШЗСА желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, семейного благополучия и радости. Пусть этот день станет началом нового, успешного и благополучного этапа в нашей жизни. Желаем, чтобы тепло пасхальных дней согревало ваши сердца весь год.

С праздником, дорогие!



С искренним уважением, правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».