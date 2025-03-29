Детские хирурги бьют тревогу

В Чувашии участились случаи проглатывания детьми деталей магнитных конструкторов.

В приемно-диагностическое отделение Республиканской детской клинической больницы ежедневно привозят детей с высокой температурой, болью в области живота, тошнотой.

Чаще всего родители не знают причину плохого состояния ребенка. Только проведя все необходимые диагностические процедуры, детские хирурги могут исключить попадание в организм инородного тела.



Ежегодно детские врачи спасают более 200 маленьких пациентов с инородными телами в организме. Большинство инородных тел можно удалить эндоскопически, но магниты — крайне тяжелые случаи, которые требуют серьезного хирургического лечения.

Вот только несколько клинических случаев с начала этого года.



«Десятилетняя девочка проглотила два магнитных шарика в школе. Ей была проведена лапароскопическая операция и удалены инородные тела из слепой кишки. Двухлетний мальчик экстренно госпитализирован в больницу с болями в области живота. Рентгенограмма подтвердила множественные инородные тела в ЖКТ. При помощи эндоскопии был извлечен целый «браслет» из 13 магнитных шариков и 1 батарейки. А последний случай крайне опасный – двухлетний мальчик проглотил 9 магнитных шариков. Пациенту с множественной перфорацией тонкой кишки проведена экстренная операция», — рассказывает заведующий детским хирургическим отделением Михаил Порфирьев.



Только благодаря оперативной помощи медиков детей удалось спасти. Далее их ждет период реабилитации.

О том, что игрушки-головоломки из магнитных шариков крайне опасны для детей, пестрит весь интернет. Но, к сожалению, взрослые продолжают покупать их своим детям. Помните: если вам показалось, что ребенок что-то проглотил, необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью к специалистам!



РДКБ.