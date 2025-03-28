Cтраницы жизни

К 105-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны Николая Акимовича Тувалькина

Эта статья – дань уважения тем, кто прошел через огонь войны, и напоминание о том, что память о прошлом помогает строить достойное будущее. Пусть истории, подобные этой, станут мостом между поколениями, чтобы никто и никогда не забыл, как завоевана Победа.

Николай Акимович Тувалькин – человек, чья жизнь стала примером служения Родине и народу. Он родился 1 апреля 1920 г. в деревне Кумашка Атаевской волости Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне Шумерлинский муниципальный округ) в простой крестьянской семье. В автобиографии Николая Акимовича написано: «… В сентябре 1928 пошел учиться в Верхнекумашкинскую начальную школу, которую окончил в 1932 году. В этом же году поступил в Нижнекумашкинскую начально-среднюю школу и окончил в 1935 году. В сентябре 1935 г. поступил в Алатырскую школу ФЗУ слесарей-паровозников. После ее окончания в сентябре 1936 г. поступил работать в Алатырский паровозоремонтный завод в качестве слесаря-паровозника, где проработал до мая 1938 г. В сентябре 1938 года поступил учиться в Алатырскую техническую школу паровозников-машинистов, где проучился до сентября 1940 г.»



В сентябре 1940 г. Николай Тувалькин, будучи студентом 3-го курса, был призван в РККА. Весной 1941 г. направлен в Липецк, в мае того же года он поступил в Тамбовское Краснознаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной Армии. Окончив его в 1942 г. в звании лейтенанта, Николай с марта по август служил в г. Лиски Воронежской области. Затем, с сентября 1942 г. по февраль 1943 г., он проходил обучение на курсах «Выстрел» в Ульяновске, после чего был отправлен на фронт, где начался новый этап его военной службы.



В годы войны Николай Акимович проявил себя как храбрый и талантливый командир. В 1942—1943 гг. он находился в резерве офицерского состава Южного фронта, а в марте 1943 г. был назначен командиром роты автоматчиков 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии. Он участвовал в освобождении Донбасса, Северной Таврии, Крыма и в штурме Севастополя. В 1944 г. возглавил 90-ю отдельную разведывательную роту 87-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, с которой прошел через Прибалтику, Восточную Пруссию и участвовал во взятии Кенигсберга.



После победы Н. А. Тувалькин продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1945—1952 гг. командовал разведывательной и мотоциклетной ротами в различных частях, а после окончания Военной академии им. Фрунзе преподавал на военной кафедре Сибирского технологического института в Красноярске. В 1971 г. полковник Тувалькин вернулся в родную Чувашию, где возглавил штаб гражданской обороны Чувашской АССР.



В 1975 г., уволившись в запас, он продолжил трудиться на благо общества: работал референтом правления Чувашской республиканской организации общества «Знание», инженером Чебоксарского ЗЭИМ и начальником отдела кадров Чебоксарского отделения Государственного проектного института «Саратовпромпроект». В 1997—1999 гг. Николай Акимович возглавлял Совет ветеранов Московского района Чебоксар, оставаясь активным участником общественной жизни.

За свои боевые заслуги Николай Тувалькин был удостоен многочисленных наград, включая орден Александра Невского, два ордена Красной Звезды, три ордена Отечественной войны I степени, а также множество медалей и благодарностей. Из наградного листа Н.А. Тувалькина: «Гвардии капитан Тувалькин подготовил и успешно провел несколько разведопераций, закончившихся разгромом вражеских опорных пунктов и захватом техники и пленных. При выполнении операции лично руководил боем разведгруппы, в котором показал себя как инициативный и волевой офицер-разведчик. В операции по разгрому группы противника на высоте 111,4 1 марта 1945 г. лично руководил штурмовой группой и умелым руководством обеспечил быстрый и полный разгром численно превосходящего противника и тем самым восстановил положение на тактически важной высоте. При этом было уничтожено до 50 гитлеровцев, захвачено 13 солдат, 4 пулемета. Организацией 2-х ночных поисков в ночь на 3 марта 1945 г. и 10 марта 1945 г. выполнил задачу командования, разгромив 2 опорных пункта, в которых было уничтожено до 40 солдат и офицеров, захвачено 2 ценных пленных, показаниями которых была полностью вскрыта группировка и состав частей противника перед фронтом корпуса. Все разведоперации, проведенные под руководством Тувалькина, протекали в быстром темпе, с успешным исходом и без потерь с нашей стороны». В 1980 г., в честь 35-летия Победы, он был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.



Николай Акимович Тувалькин ушел из жизни 2 мая 2011 г., но его имя навсегда вписано в историю Чувашии. Он был удостоен звания «Почетный гражданин деревни Верхняя Кумашка», а его память бережно хранят земляки. В 2006 г. он передал часть своих личных документов в Госархив современной истории Чувашии. Эти материалы стали ценным свидетельством жизни человека, посвятившего себя служению Отечеству.

А. Константинова, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.