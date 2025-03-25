Наркоситуация в Чувашии оценивается как нейтральная

Уровень заболеваемости в республике на протяжении последних пяти лет ниже, чем по России

Эта оценка по данным Минздрава Чувашии озвучена на заседании антинаркотической комиссии, которую провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов, наркоситуация в регионе по итогам 2024 года оценива­ется как нейтральная. Уровень заболеваемости в республике на протяжении последних пяти лет ниже, чем в России и ПФО. В сравнении с 2023 годом отмечается снижение числа больных с синдромом зависимости от наркотических средств на 2,2% (от 50,5 на 100 тыс. населения 2023 г. до 49,4 — в 2024 г.). Среди несовершеннолетних больных наркоманией не зарегистрировано.

По словам министра здравоохранения, сохранить положительную тенденцию в общей оценке наркоситуации позволил комплекс проведенных в 2024 году мероприятий. В числе ключевых мер — организация работы централизованной химико-токсикологической лаборатории Республиканского наркодиспансера. Это помогло организации раннего выявления потребителей наркотических и психоактивных веществ, в том числе среди учащихся школ, ссузов и вузов. Кроме того, совершенствование наркологической помощи и системы социальной реабилитации позволило охватить лечебными мероприятиями более 46% больных наркоманией, более 13% находятся в стойкой ремиссии свыше двух лет.

О пресечении преступной деятельности заготовителей, перевозчиков, распространителей НС и ПАВ, а также выявлении и уничтожении сырья для наркотиков доложил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике Сергей Наумов. По его словам, в 2024 году из незаконного оборота правоохранительными органами было изъято 543,9 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ (+в 3,9 раза, 2023 г. – 139,7 кг). Это результат работы по изъятию оптовых партий наркотиков, в т.ч. на федеральных автодорогах «М-7 Волга» и «М-12 Восток».

Отметим, что по результатам социологического опроса, проведенного в 2024 году, процент тех, кто столкнулся с предложением попробовать наркотики, снизился в 2 раза — с 18% в 2017 до 9,7% в 2024. Почти половина опрошенных сочла самым эффективным методом профилактики наркомании расширенную работу с молодежью.

Глава Чувашии Олег Николаев дал ряд поручений, направленных на профилактику наркопотребления среди молодежи. Глава региона акцентировал внимание и на необходимость обучения педагогов на курсах по профессиональному стандарту «Педагог-психолог»: «Необходимо, чтобы к следующему учебному году педагоги имели, как минимум, первичные навыки психологического сопровождения этой категории молодых людей и подростков». Также он обозначил важность трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних от 14 до 18 лет, особенно находящихся в социально опасном положении.