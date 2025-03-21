Новые высоты: на заседании комиссии Госсовета обсудили развитие беспилотников

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» к 2030 году в нашей стране планируют создать 48 научно-производственных центров (НПЦ). На базе эти площадок будут разрабатывать, проводить испытания, сертифицировать и выводить на рынок новые дроны.

Развитие отрасли беспилотных авиационных систем обсудили 13 марта на заседании комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство». Рассказываем, какие предложения озвучили представители науки, Министерства промышленности и торговли РФ и каких успехов добились отечественные предприятия.

Проекты и возможности

Как отметил начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк, к марту 2025 года управляющие компании в 18 регионах нашей страны получили статус НПЦ. На базе таких центров уже работают около 400 резидентов.

«Самым крупным НПЦ по количеству резидентов является Москва: в Руднево 128 резидентов. Следующим идет НПЦ Самарской области, который насчитывает 55 резидентов. В Санкт-Петербурге у нас 54, в Томской 46, в Новгородской области 42 резидента», — добавил Алексей Сердюк.

Чтобы получить соответствующий статус, каждый научно-производственный центр должен иметь свою отдельную специализацию. Среди наиболее популярных направлений: производство легких, средних, тяжелых беспилотных авиационных систем, двигателей, силовых установок, систем связи и управления. Резиденты таких площадок могут участвовать в конкурсах Фонда НТИ по поддержке технологических инициатив разработчиков гражданского ОПК.

«Мера поддержки максимально востребована. В том году было три волны конкурсного отбора. Приняли участие резиденты из десяти НПЦ, подано 373 заявки. Фонд НТИ заключил 148 договоров на общую сумму 5,8 миллиарда рублей. Средства доведены по 107 проектам в общем объеме более 1,5 миллиарда рублей. Остальные проекты запланированы на финансирование с 2025 года», — отметил Алексей Сердюк.

В числе уже реализованных проектов на заседании комиссии отметили спутниковую систему «Гонец» с управлением при помощи отечественного спутника. Команда KurAI из Уфы разработала систему поиска пропавших людей на основе искусственного интеллекта и с помощью нейросетей. В 2024 году этот продукт передали для использования в МВД, МЧС России и в четыре добровольческих отряда. Также есть примеры разработки разведывательного БПЛА, а также реактивного дрона в НПЦ «Самара», перехватчиков, которые могут применяться в специальных задачах и гражданской сфере, обеспечивая борьбу с незаконным использованием беспилотников.

«В то же самое время мы ведем фундаментальные исследования в рамках федерального проекта «Перспективные технологии», который у нас администрируют Минобрнауки России и Фонд НТИ. Ведутся работы по девяти основным направлениям», — сообщил Алексей Сердюк.

Сквозные НИОКР и обратная связь

Помимо основных направлений по развитию перспективных технологий продолжается активная работа по реализации сквозных НИОКР для создания новых БАС, рассказал представитель Минпромторга России. Такие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы» направлены в том числе на создание отечественной компонентной базы для БАС.

По словам спикера, благодаря финансированию сквозных НИОКР к 2030 году планируется разработать 40 новых типов беспилотных авиационных систем.

Кроме того, на заседании комиссии Госсовета предложили наладить обратную связь от пользователей, которые применяют уже разработанные беспилотники. Как отмечают эксперты, такой формат работы позволит повысить эффективность дронов. Также исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг обратил внимание на необходимость проработать на уровне регионов вопрос использования воздушного пространства для гражданских беспилотников.