Альтернативная котельная: на комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» обсудили модернизацию систем теплоснабжения

Бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой жилых домов, особенно в северных регионах, требует своевременного обновления инженерной инфраструктуры. С 2017 года государством разработан механизм привлечения частных инвестиций в отрасль теплоснабжения, который заключается в создании ценовых зон теплоснабжения в муниципальных образованиях с определением предельных цен на тепловую энергию по модели «альтернативной котельной»: муниципалитеты добровольно подключаются к программе и переходят в особые ценовые зоны теплоснабжения, а обязательства по модернизации инфраструктуры передают профессиональному оператору – единой теплоснабжающей организации.

На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», состоявшемся 26 февраля, главы регионов и теплоснабжающие организации рассказали о своем опыте создания ценовых зон теплоснабжения.

По единой цене

Для уменьшения числа аварий и потерь в системах централизованного теплоснабжения требуется ускорить темпы обновления инфраструктуры в три-четыре раза. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» заявил председатель комиссии, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. По его словам, около 80% аварий происходит именно на тепловых сетях.

Он привел данные Росстата, согласно которым в России действуют 74,4 тыс. источников теплоснабжения, а протяженность тепловых сетей превышает 167,67 тыс. км.

«Общий износ тепловых сетей составляет более 60%, при этом более 30%, это свыше 51,4 тыс. км тепловых сетей, сегодня уже нуждаются в замене», — отметил Айсен Николаев.

По его оценке, тепловые потери в связи с высоким износом сетей составляют в среднем 12,1 %, а по отдельным сетям могут достигать 20-30%, и это свидетельствует о том, что отрасль ЖКХ «недоинвестирована».

«Отрасль теплоснабжения тарифорегулируемая, бесконечно поднимать тариф нельзя, мы это все прекрасно понимаем. При этом только за счет бюджета провести модернизацию основных фондов в отрасли абсолютно невозможно», — добавил председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

Чтобы обеспечить приток денег в отрасль и повысить ответственность энергокомпаний за качество предоставляемых услуг, в 2017 году был законодательно введен механизм «альтернативной котельной». Он подразумевает, установление предельного уровня цены на тепловую энергию, в рамках которого устанавливается конечная цена для потребителя. Если затраты энергокомпании выше, она будет вынуждена либо повысить свою эффективность, либо уйти с рынка. При этом сэкономленные от повышения эффективности средства теплоснабжающие компании могут также направить на инвестиции.

Потенциал роста

Принцип «альтернативной котельной» заключается в том, что функции по развитию теплоснабжения переходят к профессиональному оператору– единой теплоснабжающей организации (ЕТО). К ней применяют особый экономический формат под названием «ценовая зона теплоснабжения» (ЦЗТ). Он предполагает деятельность инвестора в лице единой теплоснабжающей организации в рамках предельной цены «альтернативной котельной» на тепловую энергию, выше которой цены для потребителей не могут устанавливаться.

Государство заключает с ЕТО соглашение, которое является взаимной гарантией. Для муниципального образования это значит, что все мероприятия, заявленные в схеме теплоснабжения, будут выполнены. А инвестор в лице ЕТО уверен, что капитальные вложения вернутся.

Заместитель Министра энергетики Евгений Грабчак в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день к ценовым зонам теплоснабжения присоединились 46 муниципальных образований из 21 субъекта РФ с общей численностью населения более 15 млн человек – свыше 10 % от всего населения страны. Интерес к целевой модели рынка тепловой энергии проявляет еще 36 муниципальных образований в 22 субъектах РФ. «Это тот потенциал роста единых зон теплоснабжения, который мы видим на ближайшие два года», — добавил замминистра.

Ожидаемый объем плановых инвестиций в развитие систем теплоснабжения составляет более 414,6 млрд рублей. Это в 2,5 раза превышает объем инвестиций при классическом тарифном регулировании. При том что фактический объем инвестиций в ЦЗТ за 2019—2024 годы уже составил более 108,9 млрд рублей. «Этот механизм дает инвестору гарантии возврата вложенных средств в долгосрочной перспективе», — заявил Евгений Грабчак.

Считаем на калькуляторе

По словам замминистра, единственной регулируемой ценой на тепловую энергию в ЦЗТ является предельный уровень цены для потребителей. Выше этого предела цена на теплоэнергию вырасти не может. Ежегодно предел цены определяется тарифным органом в субъекте Российской Федерации по открытой методике расчета, утверждённой Правительством России. Все прочие цены производителей тепловой энергии, теплосетей – договорные.

«По сути формируется квазирыночная система договоренностей», — заметил Евгений Грабчак. Он напомнил, что расчет предельного уровня цены осуществляется по методу «альтернативной котельной» на основе наилучшей доступной технологии для потребителя. Это открытый и прозрачный алгоритм. В зависимости от стоимости оборудования, цен на топливо (газ, уголь или мазут), рыночной стоимости капитала.

Также предусматриваются различные инструменты «сглаживания» экономических последствий от перехода в ЦЗТ. Возможен постепенный – до 10 лет – переход к цене «альтернативной котельной» по графику, утвержденному субъектом РФ. Предоставлена возможность устанавливать цену на тепловую энергию для потребителей на уровне ниже цены «альтернативной котельной» по соглашению между ЕТО и органом местного самоуправления. Все расчеты есть на сайте Минэнерго России, структура расчета публикуется тарифным регулятором субъекта Российской Федерации и перепроверить их может каждый.

Регионы, присоединившиеся к проекту, смотрят на него с оптимизмом. «С 2022 года «альтернативная котельная» заработала в городе Ульяновске, это позволило привлечь на модернизацию 5 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев. – Мы добились безаварийного прохождения зимних сезонов, сокращения сроков на гидравлические испытания, в 2022-24 годах объем перекладок теплотрасс Ульяновска составил 54 км, реконструкция позволила устранить проблемные участки. ЕТО начала заблаговременную подготовку к новому отопительному периоду, продолжается модернизация теплосетей, что позволит свести к минимуму риск аварийных ситуаций».

Тенденцию подтвердил также и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Россихин: «Наблюдается позитивная динамика потерь в сетях, снижение расхода теплоносителей, снижение доли обнаруженных дефектов в отопительный период».

Лидером по объему инвестиций в ЦЗТ является Приволжский федеральный округ, затем следуют Сибирский и Уральский федеральные округа, отметил директор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин.

Доработать механизм

В целом же, по словам Евгения Грабчака, за время действия «альтернативной котельной» в России построено более 230 км теплосетей и модернизировано свыше 1 тыс. км тепловых сетей. Применение инструмента позволило на 70% снизить количество аварий на теплосетях, в два раза сократить количество отключений теплоснабжения. В 1,5 раза уменьшились выбросы загрязняющих веществ.

Правительство РФ утвердило «дорожную карту», которая предусматривает донастройку «альтернативной котельной». Среди предложенных мер – повышение прозрачности и доступности информации о тарифах на горячую воду в ЦЗТ, введение стандартов взаимодействия ЕТО с теплосетевыми организациями, повышение ответственности ЕТО за нарушение обязательств по заключению соглашений об исполнении схем теплоснабжения, определение порядка применения критериев отнесения к тепловым организациям.

«Задача – доработать этот механизм, чтобы осуществлялось безусловное исполнение условий соглашений», — заключил замминистра энергетики Евгений Грабчак.