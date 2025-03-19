Подборка актуальных новостей из сообщества «Чувашская Республика»

Как начисляется плата за содержание жилого помещения? Почему нужно вовремя передавать показания всех приборов учета и как это можно сделать в два клика? Каковы особенности начисления платы за отопление? На эти и другие вопросы 13 марта во время прямого эфира отвечал Виктор Кочетков, руководитель Госжилинспекции Чувашии.

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Чувашия в четвертый раз примет фестиваль хмелеводства и пивоварения «Зелёное золото России». Имиджевое событие для региона, цель которого способствовать развитию хмелеводства и туризма, импортозамещению, пройдет в Чебоксарах с 12 по 19 июля.

В России все больше людей задумываются о здоровом образе жизни и качестве продуктов. В рамках Национального органического конкурса проходит всероссийское голосование в номинации «Народный органический бренд», где победителя выбираете вы сами. Проголосовать можно здесь

В Чувашии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Образовательная программа открывает перед женщинами возможности для самореализации в сфере бизнеса, позволяя им успешно совмещать работу и материнство.

Три новых ФАПа, предусмотренных планом на 2025 год, уже возвели в Чувашии. Как сообщили в Минздраве республики, сейчас в них идут отделочные работы.

На территории Чувашии с 1 апреля вступает в силу период повышенной пожарной опасности. Документом утверждены объекты, подверженные угрозе лесных и природных пожаров. Среди них 199 населенных пунктов, 13 детских лагерей отдыха и 23 садоводческих товариществ.