Уважаемые коллеги и партнеры, работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

В преддверии дня ЖКХ поздравляю всех вас с этим профессиональным праздником!



Своим трудом вы вносите ежедневный вклад в обеспечение бесперебойной жизнедеятельности, создаете уют и комфорт для жизни населения.



Желаю неиссякаемой энергии, богатырского здоровья и успехов во всех ваших начинаниях.

Мы всегда были и будем для вас современной надежной и заботливой опорой, поддерживая самый высокий уровень качества и сервиса на самых выгодных условиях!



Финансового благополучия, уюта, тепла, добра, согласия, легкости и взаимоуважения!



Директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии Э. Никифоров.