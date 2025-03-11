Ровно 94 года назад — 11 марта 1931 года был утверждён первый Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне».

24 мая 1930 года по инициативе первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева в газете «Комсомольская правда» вышла статья под названием «Крепкие мышцы, зоркий взгляд нужны каждому трудящемуся», где впервые прозвучал девиз «Готов к труду и обороне!» и предложение начать проводить всесоюзные спортивные соревнования на право получения значка ГТО.

Автором комплекса ГТО 1931 года считается 20-летний московский физкультурник Иван Осипов. Он состоял из одной ступени, которая включала 15 нормативов по различным физическим упражнениям. Сдающие комплекс должны были знать основы советского физкультурного движения и военного дела.

Юридически комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он прекратил существование в 1991 году.

В 2013 году руководство России и региональные руководители выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в стране в современном формате.

24 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.

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