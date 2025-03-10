Соцсети и реальная жизнь: сообщения пишут, мусор убирают

Ни один факт беспорядка не проходит мимо бдительного ока пользователей соцсетей из Чувашии, даже если это просто невывезенный мусор. И вот только пара примеров, когда сообщения жителей были зафиксированы и обработаны специалистами ЦУР Чувашии, а далее взяты в работу представителями власти:

Чебоксарцы пожаловались на полный мусорный контейнер в центре города, на Репина, 19. Вскоре вывоз твердых коммунальных отходов был произведен с припиской, что мусор вывозится без нарушений, по графику.

Алатырцы рассказали о несанкционированной свалке у бывшей городской больницы – здесь тоже после вмешательства администрации был наведен порядок.

Отметим, сообщений о невывозе мусора в соцсетях не так много. Тем не менее, находится решение каждой описанной в них проблеме. Так, с начала года жители Чувашии пожаловались на невывоз мусора около 30 раз. Активнее всего проявили себя чебоксарцы и новочебоксарцы.