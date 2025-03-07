Шумерлинский районный суд подвел итоги деятельности за 2024 год

28 февраля в здании Шумерлинского районного суда с использованием видеоконференцсвязи с Верховным Судом Чувашской Республики состоялось совещание по подведению итогов деятельности за 2024 год.

Выступая с докладом, председатель Шумерлинского районного суда А.В. Никитин отметил, что в 2024 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом количество рассмотренных уголовных дел. Из общего количества рассмотренных дел большую часть составили преступления против собственности граждан, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. При этом стоит отметить, что возросло количество преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере. По уголовным делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, судом было конфисковано 6 транспортных средств с обращением их в собственность государства.



Согласно данным статистического отчета за 2024 год, судьями окончено 172 уголовных дела (за 2023 год — 215 дел), 43 лица было осуждено к реальному лишению свободы (за 2023 год — 60 лиц), 23 лица — к условному осуждению (за 2023 год — 35 лиц), 20 лиц — к обязательным работам (за 2023 год — 24 лица), 15 лиц — к исправительным работам (за 2023 год — 18 лиц). Остальные лица были осуждены к другим видам наказания. В отношении 8 лиц дела были прекращены в связи примирением сторон. При этом важное значение придавалось своевременному разбирательству дел в отношении лиц, содержащихся под стражей.



В порядке гражданского и административного судопроизводства в 2024 году было рассмотрено 1060 дел, что более чем на 200 дел больше по сравнению с 2023 годом. Произошел значительный рост дел, связанных с кредитными договорами, и дел, возникающих из жилищных правоотношений.



Также судьями Шумерлинского районного суда в 2024 году было рассмотрено 228 дел об административных правонарушениях. Основными категориями продолжают оставаться мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) – 114 дел (за 2023 год — 161 дело), неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ) — 27 дел (за 2023 год – 47 дел), нарушение иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ) — 39 дел (за 2023 год – 50 дел). Большинство судебных дел рассматриваются судьями в установленные сроки.



Суд неуклонно ведет работу по расширению доступа граждан и юридических лиц к правосудию. Об этом свидетельствует существенное увеличение количества судебных дел, рассмотренных в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи. Продолжается внедрение современных цифровых технологий и инструментов, таких, как извещения и уведомление о рассмотрении дела через «Госуслуги» (ГЭПС), а также смс-сообщением, что позволяет сократить время доставки судебных документов. Широкое применение в 2024 году получила подача процессуальных документов (исков, запросов) онлайн с помощью сервиса «Электронное правосудие», через которое было принято 735 процессуальных обращений.



Что касается обеспечения доступа граждан к информации о деятельности суда, то здесь стоит отметить, что получать сведения о порядке подачи заявлений, режиме работы суда, знакомиться с графиком рассмотрения дел, получать сведения о состоявшихся судебных заседаниях, а также знакомиться с новостями суда и иной полезной информацией граждане могут на сайте районного суда. Просматривать свежие новости о событиях и делах в судебной сфере можно на странице в «ВКонтакте» под названием «Шумерлинский районный суд Чувашской Республики», а также на сайте суда в разделе «Новости».



С целью правового просвещения подрастающего поколения, профилактики преступлений и правонарушений, а также профориентации суд проводит регулярные встречи с учащимися школ и студентами техникума. Так, в 2024 году прошло несколько подобных мероприятий, где учащимся рассказали о деятельности суда, а также последние имели возможность присутствовать на судебных заседаниях.



В целом работа суда за 2024 год признана удовлетворительной, задачи на 2025 год определены и являются выполнимыми.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.