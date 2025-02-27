Не только спорт! Проект «Ты в игре» развивает патриотизм через физическую активность

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества – патриотический праздник с более чем вековой историей. Опросы показывают, что 91% респондентов считают себя патриотами. С начала 2000-х этот показатель вырос на более чем 10% и продолжает расти. Любовь к Родине и стремление ее защищать – популярные молодежные тренды, которые развиваются, в частности, благодаря деятельности спортивных секций. Во Всероссийском конкурсе спортивных проектов традиционно представлено значительное число проектов патриотической направленности.

«Спорт — это не просто физическая активность или борьба за медали. Радость от побед национальной сборной объединяет миллионы болельщиков, вызывает неподдельную гордость за свою страну. Спорт может быть настоящей школой любви к Отечеству, которая начнется с первого флага, поднятого на школьных соревнованиях, с первой победы, посвящённой родному городу, и вырасти во что-то потрясающее, как многочисленные триумфы наших олимпийцев, успехи футбольной или хоккейной сборной, выдающиеся достижения в фигурном катании, художественной гимнастике, боксе, борьбе, шахматах и десятках других дисциплин. Поэтому Минспорт поддерживает проекты, раскрывающие эту общественную функцию спорта, в том числе, и конкурс «Ты в игре». Он поощряет инициативы, ориентированные не только на спортивные достижения, но и воспитание подрастающего поколения», – отметил Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Пятый сезон «Ты в игре» впечатлил разнообразием проектов в военно-прикладных видах спорта, развивающихся по всей стране. Один из них – «Юнармейские маршруты. Палаточный лагерь «Сокол»» из села Кош-Агач (Республика Алтай), который участвует в номинации «Спортивный туризм». Это проект летнего палаточного лагеря военно-патриотической направленности. Автор Серикжан Казакенов отмечает, что занятия в лагере распорядком, близким к армейскому, помогают воспитанникам освоить навыки, необходимые для службы в армии, а также развивают дисциплину, ловкость, выносливость и коллективизм. Команда проекта намерена продолжить традиции пионерских и комсомольских организаций, уделявших внимание истории родной страны.

Еще один пример развития патриотизма через спорт – «Военно-спортивный клуб ЗАРЯ» из Брянской области, который участвует в номинации «Дети в спорте». Проект включает множество активностей. В 2021 году на базе школы в поселке Климово была организована площадка для волейбола, баскетбола, спортивного туризма, ориентирования и военно-прикладных видов спорта, а также подготовки к ГТО. По словам руководителя проекта Артема Мартенкова, такое разнообразие позволяет учащимся пробовать себя в разных дисциплинах, выявлять свои сильные стороны и делать осознанный выбор. Главная задача проекта – самоопределение детей и формирование патриотизма с раннего возраста.

Социологи отмечают не только рост числа патриотов, но и увеличение престижа военной профессии среди молодежи. Это связано с ранним развитием навыков для воинской службы. Примером стал проект из г. Пушкина Ленинградской области «Военно-тактические игры на местности», который участвует в номинации «Точка старта». Он включает лазертаг, радиоориентирование и начальную военную подготовку (НВП) – элементы тактическо-стрелкового многоборья, топографию, пилотирование дронов и радиокоммуникации. Руководители проекта отмечают, что лазертаг привлекает много детей, а обучение радиопеленгации помогает освоить ориентирование. НВП позволяет глубже понять военную службу и узнать о карьерных возможностях в этой сфере. Этапы игры, такие как гонки дронов и спортивный лазертаг, могут служить подготовкой к «Играм будущего».

В число проектов патриотического воспитания могут входить и масштабные спортивные турниры, например, посвященные памяти выдающихся граждан России (спортсменов, героев войны и др.). Такие мероприятия формируют патриотические чувства у детей и взрослых, способствуют популяризации спорта и всестороннему развитию.

Прием заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года.

Подробная информация о пятом сезоне «Ты в игре» доступна на официальном сайте конкурса тывигре.рф.